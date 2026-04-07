CHP Almanya Gençlik Kolları'ndan Kuşadası Belediyesi'ne Ziyaret

07.04.2026 15:30  Güncelleme: 16:32
(AYDIN) - CHP Almanya Gençlik Kolları Başkanı Emir Yusuf Altun ve Başkan Yardımcısı Efe Çizmecioğlu, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

CHP Almanya Gençlik Kolları temsilcileri, ziyaretlerinde Silivri'de tutuklu bulunan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel için geçmiş olsun dileklerini ileterek, Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'a görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirtaş, CHP Gençlik Kolları'nın Almanya'da önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Yaşadığımız bu süreç içerisinde Başkanımız Ömer Günel'e verilen her destek çok kıymetlidir. Almanya'da Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları'nın çok önemli çalışmaları var. Yurt dışındaki gurbetçilerimizin birlik ve beraberliğinin sağlanmasında önemli sorumluluklar üstleniyorlar. Gençlik Kolları Başkanımıza ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Altun ise Günel'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, sürecin kısa sürede sona ermesini temenni ettiklerini ifade etti. Altun, "Ömer Başkanımızı uzun yıllardır tanırım. Yaşanan bu olumsuz sürecin kısa zamanda sonlanmasını ve özgürlüğüne kavuşmasını bekliyoruz. Vekil Başkanımız Tahsin Demirtaş'a da nazik ev sahipliği için teşekkür ediyor, üstlendiği bu önemli görevde başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
