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Haber: İLEYDA ÖZMEN

31 Mart yerel seçimlerinde alınan resmi olmayan sonuçlara göre, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elde etti. 148 üyeli Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'nin 87 üyesinin olacağı tahmin ediliyor.

2019 yerel seçimlerinde CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı ancak Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yeterli çoğunluğu elde edemedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 yıllık görev süresi boyunca yapmak istedikleri bir çok proje ve yatırımı Belediye Meclisi'nden geçiremediklerini belirterek, seçim süreci boyunca vatandaşlardan meclis çoğunluğunu elde etmeleri konusunda destek istedi. Dün yapılan seçimler sonrasında CHP, Ankara'da 3 olan belediye başkanlığı sayısını 16'ya çıkardı ve aldığı oy oranlarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu elde etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 148 üyesi bulunuyor. Kesin olmayan oy sayılarına göre yapılan hesaplamalarda Belediye Meclisi'nin 87 üyesinin CHP'li olması bekleniyor. Kalan 61 üyenin ise AKP ve MHP'li üyelerden oluşacağı hesaplamaları yapılıyor.

2019 seçimlerinde ise 148 üyeli Belediye Meclisi'nde, CHP ve İYİ Parti'nin toplam 40 üyesi bulunuyordu.