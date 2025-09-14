CHP Ankara'da Coşkulu Miting

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, partisinin düzenlediği mitingin ardından, "Caddelere sığmayan bir miting oldu, dronla caddelerde ucunu bulamadılar. Genel Başkanımız harika bir konuşma yaptı. Alandan harika bir cevap geldi. Bugün umudumuz düne göre daha yüksek. Başaracağız, iktidar olacağız. Bu yargı kıskacından da hep birlikte kurtulacağız" değerlendirmesini yaptı.

Ümit Erkol, CHP'nin Ankara'da "Vesayet Değil Siyaset! Kayyıma, Darbeye Hayır!" sloganıyla düzenlediği mitingin ardından ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

CHP'nin yarın görülecek kurultay davası duruşmasına ilişkin de Erkol, şunları söyledi:

"Hukuken zaten hiçbir şey olmaması gerekiyor. Bu bir siyasi davaydı. Siyasetçi toplumun nabzını tutar. Bugün bu alanın nabzını tutan, vicdanı olan herkesin gereken kararı vereceğine inanıyorum. Herhangi bir olumsuz sonuç da beklemiyorum."