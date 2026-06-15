CHP Ankara Gönüllüleri Kurultay İstiyor - Son Dakika
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CHP Ankara Gönüllüleri Kurultay İstiyor

CHP Ankara Gönüllüleri Kurultay İstiyor
15.06.2026 16:14
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CHP Ankara Gönüllüler Platformu, mahkeme kararının ardından acil kurultay çağrısı yaptı.

(ANKARA) - CHP Ankara Gönüllüler Platformu, istinafın "mutlak butlan" kararının ardından "kurultay" çağrısı ile Genel Merkez önünde bir araya geldi. Platformun Kurucu Başkanı Müslüm Cankurtaran, "Bugün burada herhangi bir kişiyi hedef almak için değil; CHP'nin demokratik işleyişine ve örgütün söz hakkına sahip çıkmak için bulunuyoruz. ve buradan güçlü bir çağrı yapıyoruz: Acil kurultay istiyoruz" dedi.

CHP Ankara Gönüllüler Platformu bileşenleri ve CHP üyeleri, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" kararının ardından parti hukukuna ve demokrasiye sahip çıkmak amacıyla CHP Genel Merkezi önünde bir araya geldi.

"Kurultay istiyoruz", "Üye konuşsun, örgüt karar versin", "CHP sahipsiz değildir", "Seçilmiş iradeye saygı", "Seçilmiş genel başkan istiyoruz" yazılı dövizlerin yer aldığı protestoda açıklama yapan CHP Ankara Gönüllüler Platformu Kurucu Başkanı Müslüm Cankurtaran, kurultay çağrısında bulunarak, şunları söyledi:"

"HALKIN SÖZ HAKKINA SAHİP ÇIKMAK İÇİN TOPLANDIK"

"Bugün burada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve CHP Ankara Gönüllüler Platformu olarak; partimizin demokratik iradesine, örgüt emekçilerimizin alın terine ve halkın söz hakkına sahip çıkmak için toplandık. Çünkü bizler biliyoruz ki; Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasal partidir ve bu partiyi kimin yöneteceğine üyeleri, delegeleri ve örgüt iradesi karar verir. Cumhuriyet Halk Partisi, kişisel hesapların değil; örgütlü mücadelenin, dayanışmanın ve demokratik iradenin partisidir."

"HALKIN İRADESİ YOK SAYILAMAZ"

Bugün yaşanan süreçte partimizin iradesinin tartışılır hale gelmesi, örgütün sesinin duyulmaz olması ve milyonlarca Cumhuriyet Halk Partilinin kaygı duyması bizleri derinden üzmektedir. Buradan açık ve net ifade ediyoruz: Halkın iradesi yok sayılamaz! Örgütün sesi görmezden gelinemez! Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir!

Bizler inanıyoruz ki; Cumhuriyet Halk Partisi'nde esas olan örgüt iradesidir. Bu partinin gerçek sahipleri; mahallede afiş asan, sandıkta sabahlayan, kapı kapı dolaşan, hiçbir karşılık beklemeden emek veren neferlerdir. Bugün burada herhangi bir kişiyi hedef almak için değil; Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratik işleyişine ve örgütün söz hakkına sahip çıkmak için bulunuyoruz. ve buradan güçlü bir çağrı yapıyoruz: Acil kurultay istiyoruz.

"SEÇİLMİŞ İRADEYE SAYGI GÖSTERİLSİN"

Çünkü inanıyoruz ki; yaşanan tartışmaların sona ermesinin, örgütün sesinin duyulmasının ve parti içi demokrasinin güçlenmesinin yolu; üyelerin ve delegelerin iradesinin güçlü biçimde ortaya çıkmasından geçmektedir. Biz diyoruz ki: Üye konuşsun, örgüt karar versin! Kararı örgüt versin! Demokrasi örgütten başlasın! Seçilmiş iradeye saygı gösterilsin! Cumhuriyet Halk Partisi'nde söz de karar da örgütün olmalıdır. ve bir kez daha ifade ediyoruz: Kurultayda seçilen genel başkan, bizim genel başkanımız olacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Ankara Gönüllüleri Kurultay İstiyor - Son Dakika

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