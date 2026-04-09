CHP Ankara İl Başkanı Gözaltına Alındı

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir'deki kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen İzmir kooperatif soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre sabah 07.30'da Ankara'dan gözaltına alınan Erkol, İzmir Mali Şube polisleri tarafından İzmir'e götürülüyor.
Erkol'un oğlu Fırat Erkol, aynı soruşturma kapsamında Temmuz 2025'te gözaltına alınmıştı. Fırat Erkol, tutuksuz yargılanıyordu. Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, dosya kapsamında tutuklu bulunuyorlar.
