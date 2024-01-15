 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer vefat etti

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer'in vefat ettiği açıklandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Saime Dinçer'in cenazesi 16 Ocak Salı günü Çankaya Oran Pir Sultan Abdal Cemevi'nden uğurlanacak ve Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer\'in annesi Saime Dinçer vefat etti
15.01.2024 - 13:57,
Abone Ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Ankara Milletvekilimiz Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer'e Allah'tan rahmet, Dinçer ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer, yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabında; "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Ankara Milletvekilimiz Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer'e Allah'tan rahmet, Dinçer ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Ankara İl Başkanlığı'nın sosyal medya mesajında yer alan bilgiye göre; Saime Dinçer için 16 Ocak Salı günü saat 12.00'de Çankaya Oran Pir Sultan Abdal Cemevi'nden uğurlanacak, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Semra Dinçer, Ankara, Ölüm, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer vefat etti - Son Dakika


15:04
Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:37
Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30
Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25
Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:07
3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
14:06
Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
13:58
Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55
Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım' Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'

Son Dakika
15:04 Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:37 Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30 Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25 Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:06 Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
14:07 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
13:58 Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55 Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'
13:50 Seçil Erzan, mahkeme salonunda "Gerçek mağdur" diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 15:31:30. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement