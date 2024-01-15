CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Ankara Milletvekilimiz Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer'e Allah'tan rahmet, Dinçer ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.
CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer, yaşamını yitirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabında; "Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Ankara Milletvekilimiz Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer'e Allah'tan rahmet, Dinçer ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" açıklamasını yaptı.
CHP Ankara İl Başkanlığı'nın sosyal medya mesajında yer alan bilgiye göre; Saime Dinçer için 16 Ocak Salı günü saat 12.00'de Çankaya Oran Pir Sultan Abdal Cemevi'nden uğurlanacak, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Son Dakika › Güncel › CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer vefat etti - Son Dakika