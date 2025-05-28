CHP: Asgari Ücrete Zam Şart - Son Dakika
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CHP: Asgari Ücrete Zam Şart

28.05.2025 17:01
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CHP'li Emir, temmuzda asgari ücrete zam yapılmasını ve enflasyon düzeltmesi gerektiğini vurguladı.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücrete ara zam yapılması taleplerini yineleyerek "Temmuzda mutlaka asgari ücrete zam yapılmalı, mutlaka enflasyon oranında düzeltme yapılmalı ve milyonların açlığa terk edilmesine son verilmelidir. İktidar, nasıl, seçimlerden önce 'Gerektiğinde yılda 4 defa zam yapacağız' diyorsa aynı şekilde gelecek, en azından temmuz zammını vermek zorunda kalacak çünkü işçilerimizin, asgari ücretlilerimizin gerçekten bıçak kemiklerine dayanmış durumda" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücrete ara zam taleplerini yeniden gündeme getirdi. İktidarın 2023'teki genel seçimlerden önce asgari ücretin yıl içinde 4 kere zam yapılacağına ilişkin vaadini hatırlatan Emir, şöyle konuştu:

"Ülkemizde asgari ücret temel ücret konumunda. Her 10 çalışandan 6'sı asgari ücret alıyor, kalan 4 kişinin de asgari ücrete göre maaşı belirleniyor. Dolayısıyla, asgari ücret temel ücret ama 22 bin 400 lira asgari ücretle geçinmek olanaksız. Açlık sınırı 24 bin lirayı geçmiş durumda ve şimdi de haziran enflasyonunu da katarsanız Merkez Bankası'nın, TÜİK'in rakamlarına göre enflasyon yüzde 15 yani 22 bin 400 liralık asgari ücret şu anda 19 bin liraya düşmüş durumda. Dolayısıyla, temmuzda mutlaka asgari ücrete zam yapılmalı, mutlaka enflasyon oranında düzeltme yapılmalı ve milyonların açlığa terk edilmesine son verilmelidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konunun takipçisi olacağız; tüm toplumsal kesimlerle birlikte el ele, yan yana bu mücadeleyi büyüteceğiz. İktidar, nasıl, seçimlerden önce 'Gerektiğinde yılda 4 defa zam yapacağız' diyorsa aynı şekilde gelecek, en azından temmuz zammını vermek zorunda kalacak çünkü işçilerimizin, asgari ücretlilerimizin gerçekten bıçak kemiklerine dayanmış durumda.

Yine, 4 bin lira emekli ikramiyesini asla kabul etmiyoruz. Bayram ikramiyesi 4 bin lira olamaz. İlk verildiğinde bir koçun satın alınabildiği bir bayram ikramiyesinin bugün 2 kilo, 3 kilo et parası olmasını asla kabul etmiyoruz ve iktidarı hiç olmazsa emeklilerimizi bu bayramda güldürmeye davet ediyoruz."

"İşçiyi, emekçiyi enflasyonun karşısında mağdur eden bu düzenden hızla vazgeçilmelidir"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de açlık ve yoksulluk sınırını hatırlatarak asgari ücretin insani koşullara uygun olacak şekilde yeniden belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Temmuz ayı geldi ve milyonlarca işçinin, emekçinin ara zam talebi ayyuka çıkmış durumda. TÜRK-İŞ'in Nisan 2025 verilerine göre açlık sınırı 24 bin 35 TL'ye, yoksulluk sınırı 78 bin 292 TL'ye çıkmış. Peki, bu ülkede asgari ücret ne kadar? Sadece 22 bin 104 TL. Yine, aynı şekilde 4 milyon emeklinin aldığı en düşük emekli ücreti ne kadar? 14 bin 469 TL ve Türkiye'de çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 50'si asgari ücretle çalışıyor. Şimdi, baktığımız zaman bir ara zam talebi... Hükümet 'İhtiyaç olursa yaparız' demişti; ihtiyaç var, enflasyon almış başını gidiyor, enflasyon puanlama farkları yüzde 17, yüzde 18'e çıkmış yani yıl içerisinde asgari ücretlinin maaşı yüzde 17, yüzde 18 oranında erimiş, tuz olmuş, neredeyse pul olmuş ama buna karşı büyük bir sessizlik olduğunu görüyoruz.

Ayrıca, Türkiye'de yaşanan derin bir çocuk yoksulluğu var. Neden? Bu ücretlerin düşük olması nedeniyle. OECD'nin verilerine göre Türkiye'de her 5 çocuktan 1'i yetersiz bir şekilde besleniyor ve okula aç gidiyor. Bodur bir nesil yetişiyor. Yetersiz beslenmeden dolayı çocuklarda derin anemiler, kısa boy, bodurluk, saç kıranlar, kırık saç ve birçok aslında metabolik, fiziksel ve zihinsel gelişim geriliği oluyor ama bütün bunları duyan, bütün bunlara kulak kabartan yok. O anlamıyla bir kez daha hızlı bir şekilde söylemek istiyoruz: Bugün itibarıyla en düşük asgari ücret ve emekli maaşı yoksulluk sınırının yarısı olan 39 bin TL'ye çıkarılmalı, kamu emekçilerinin maaşları da bu doğrultuda düzenlenmelidir. Daha fazla işçiyi, emekçiyi enflasyonun karşısında mağdur eden, onları yoksulluğa iten, çalışırken yoksulluğa mahküm eden bu düzenden hızla vazgeçilmelidir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP: Asgari Ücrete Zam Şart - Son Dakika

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