CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E'nin, üzerine atılı "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla, "IBB HANEM" isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine, İstanbul Büyükşehir uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirilmesinin yapıldığı, ayrıca CHP'nin, Yüksek Seçim Kurulu'ndan temin ettiği seçim sandık verilerinin suç örgütü üyelerine verildiği" tespitlerinin yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E, üzerine atılı 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele eeçirme' ve 'kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir" denildi.