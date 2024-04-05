CHP, Burcu Köksal'ın boşalan grup başkanvekilliği için seçim yapacak

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CHP, Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'dan boşalan grup başkanvekilliği için 18 Nisan'da grup toplantısında seçim yapacak. Aynı gün Grup Disiplin Kurulu'na da iki üye seçilecek.

CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olduğu Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Köksal'ın belediye başkanlığını tercih edip mazbatasını almasının ardından Meclis'te CHP Grup Başkanvekilliği koltuğundan biri boşaldı. CHP Grubu, Köksal'dan boşalan grup başkanvekilliği için 18 Nisan'da seçim yapacak.

CHP Grubu'nda ayrıca daha önce Grup Yönetim Kurulu'na seçilen Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'ten boşalan Grup Disiplin Kurulu üyelikleri için de seçime gidilecek.