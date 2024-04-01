CHP Bursa\'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bursa'da ilk kez büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. CHP, yüzde 47.62 ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanırken, AKP'nin oyları ise yüzde 38.35'e düştü. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde mevcut büyükşehir belediye başkanlıkları dışında kazandığı büyükşehirlerden biri de Bursa oldu. Bursa'da CHP, seçimlerden birinci parti olarak çıktı ve büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Bursa'da AKP yüzde 898 bin 292 oy almış ve yüzde 49.62 oy oranıyla Alinur Aktaş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. CHP ise yüz 851 bin 360 oy ve yüzde 47.03 almıştı. CHP'nin o dönem de adayı olan Mustafa Bozbey, seçimi 50 bin civarında bir oy farkıyla kaybetmişti.
CHP, 2019 seçimlerinde olduğu gibi bu kez de Mustafa Bozbey'i aday gösterdi. CHP, dün yapılan seçimlerde 860 bin 363 oy aldı ve oy oranını yüzde 47.62'ye yükseltti. AKP'nin oyları ise 693 bin 23'e düştü. AKP'nin oy oranı 38.35'te kaldı. AKP seçimde yüzde 10'dan fazla oy kaybetti. Bursa'da bu kez seçimi kazanan CHP'nin adayı Mustafa Bozbey oldu.
CHP İLÇE SAYISINI DA ARTIRDI
2019 seçimlerinde Bursa'da Gemlik, Mudanya ve Nilüfer'i kazanan CHP, dün yapılan seçimlerde bu ilçeleri korurken buna Osmangazi ve Mustafakemalpaşa'yı da ekledi. Harmancık ilçesinde ise küçük bir oy farkıyla CHP'nin seçimi önde görünüyor.
CHP, AKP'nin 2019 seçimlerinde yüzde 50.16 ile kazandığı Bursa'nın merkez ilçesi Osmangazi'de belediye başkanlığını kazandı. CHP 2019'da yüzde 45.5 oy aldığı Osmangazi'de 46.36 oy alarak seçimin galibi oldu. Osmangazi'de AKP'nin oyları ise 37.8'e düştü.
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