CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve belediye başkanlarından oluşan heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Türk Gölge Tiyatrosu Çin'de Tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçıları, Çin'de gösteriler, atölye çalışmaları ve sergi düzenledi. Pekin ve Guangcou şehirlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde Karagöz ve Hacivat gösterileri yapıldı. Türk ve Çin gölge oyunu gelenekleri arasındaki benzerlikler ve ortak misyon vurgulandı. Ayrıca figür yapımı atölyesi ve Karagöz ve Hacivat sergisi düzenlendi.