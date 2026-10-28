CHP, Cumhuriyet\'in 103. yılını Atatürk\'ün \'kimsesizlerin kimsesidir\' sözüyle kutladı

CHP, Cumhuriyet'in 103. yılını Atatürk'ün 'kimsesizlerin kimsesidir' sözüyle kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü için sosyal medya hesabından bir kutlama mesajı paylaştı. Mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' sözüne yer verilirken '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun' ifadesi kullanıldı.
(ANKARA) - CHP, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı.
Partinin kutlamasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözüne verilerek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" mesajı paylaşıldı.
Kaynak: ANKA
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