CHP'de Ara Seçim Oyunu ve Belediye Rezaletleri

27.04.2026 03:46
Özgür Özel'in ara seçim ısrarı, TBMM Başkanı'ndan ret cevabı alınca askıya alındı. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve tutuklu başkanlar tartışılırken, İçişleri Bakanı'nın açıkladığı veriler siyasi operasyon iddialarını çürüttü.

Selim, İhsan'ın getirdiği çayı yudumlayan Melih Bey'e, Özgür Özel'in ara seçim konusunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştüğünü ancak anlatılanlardan bir şey anlamadığını söyler. Melih Bey, Özel'in ara seçimin olmayacağını bildiğini, ancak İmamoğlu'nun teşviki ve tutuklu belediye başkanlarını oyalamak için bu konuya sarıldığını belirtir. Görüşmede olumsuz cevap alınca da konuyu askıya aldığını ifade eder.

Mehmet, Özel'in daha önce ara seçim konusunda çok emin olduğunu ve hodri meydan dediğini hatırlatır. Melih Bey, Özel'in tutuklu başkanları oyalamak için yeni bir formül bulabileceğini söyler. Tutuklu Antalya belediye başkanının adaylık için Manisa'da bir benzin istasyonunda milyon dolarlar aktardığı iddiası ve Uşak'ta battaniye içinde getirilen milyon dolarlar meselesi ortaya çıkmıştır. Ayrıca Uşak Belediyesi'nin bindiği aracın iç dizaynı için milyonlarca lira harcadığı belgelidir. Özel'in bu rezaletlere imza atan tutuklu Uşak belediye başkanını ihraç edemediği için oyalama formülleri üzerinde çalıştığı belirtilir.

İhsan, Özel'e araba aldığı iddia edilen tutuklu Uşak Belediye Başkanı'nın otelinde ele geçirilen videolarda CHP'li önemli isimlerin, hatta Özel'in görüntüleri olabileceğini söyler. Melih Bey, bu konuların can sıkıcı olduğunu ancak CHP'nin içine düştüğü hal sebebiyle konuşmak zorunda kaldıklarını ifade eder.

Mustafa, CHP'lilerin rezaletler karşısında yüzleri kızarmadan hiçbir şey olmamış gibi davranmalarını eleştirir. Melih Bey, asıl problemin CHP'li belediyelerin hizmetle alakalarının olmaması ve rüşvet, yolsuzluk gibi sebeplerle tutuklu başkanlar ortadayken kimsenin kendine çeki düzen vermemesi olduğunu söyler. İhbarların CHP içinden geldiğini bildikleri halde toparlanamadıklarını belirtir.

Mustafa, operasyonların siyasi olduğu iddiasını sorgular. Melih Bey, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin medya temsilcileriyle buluşmasında belediyelere yönelik işlemlerin siyasi aidiyete göre değil, ihbar ve denetim sonuçlarına göre yürütüldüğünü açıkladığını aktarır. 31 Mart 2024'ten 17 Nisan 2026'ya kadar 3 bin 309 araştırma yapıldığını, bunlardan 1.535'i hakkında soruşturma izni verildiğini ve en fazla soruşturma izninin AK Partili belediyeler için verildiğini belirtir. Bu verilerin sadece muhalefet ya da CHP'li belediyelerin hedef alındığı iddiasını çürüttüğünü ifade eder.

İhsan, görevden alınıp yerine AK Partililerin seçildiği belediyeler olduğunu ancak halen CHP'li vekiller tarafından yürütülen belediyelerde de işlerin iyi gitmediğini söyler. Melih Bey, İBB'de bir yıldır vekillik yapan Nuri Aslan'ın karnesinin kırıklarla dolu olduğunu, hizmet yerine algıya bel bağladığını belirtir. Mehmet, İstanbul'un trafikte en çok vakit kaybedilen şehir haline geldiğini, İETT'ye 7 senede sadece 446 yeni araç eklenirken personel sayısının 5 bin 291'den 9 bin 475'e çıktığını aktarır. Melih Bey, CHP'li İBB yönetiminin 7 senede tek bir metreküp yeni su kaynağı bulamadığını ve su fiyatlarına akıl almaz zamlar yaptığını, su faturalarının elektrik faturalarını geçtiğini söyler.

Selim, bir CHP'li köşe yazarının elektrik fiyatlarından şikayet eden yazısını hatırlatır; bir okuyucunun 2019'da suya 80 TL, elektriğe 300 TL öderken 2025'te suyun 620 TL, elektriğin 525 TL olduğunu belirttiğini aktarır. Melih Bey, bu örneğin çoğaltılabileceğini, İstanbul'da su, otopark ve toplu ulaşım fiyatlarına ölçüsüz zamlar yapıldığını, personel sayısı artışıyla zararların astronomik rakamlara ulaştığını ifade eder.

Advertisement
