CHP'de Birleşme Çağrısı

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı iptali kararını vermesine ilişkin, "Bugün hepimize düşen görev; birbirimizi hedef göstermeden, kırmadan, ötekileştirmeden bu büyük çınarın gölgesinde yeniden yan yana durabilmektir. Hiç kimsenin CHP'nin evlatlarını birbirine düşman etme hakkı yoktur" dedi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nı iptali kararını vermesine karşı parti içerisinde art arda yorumlar gelmeye devam ediyor.

Son olarak CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada "birleşme" mesajı verdi. Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"SİYASET ANLAYIŞIMIZDA BİRBİRİMİZİ İTİBARSIZLAŞTIRMAK YOKTUR"

"Cumhuriyet Halk Partisi öfkenin, linç kültürünün ve kişisel hesaplaşmaların değil; mücadele ahlakının, parti hukukunun ve memleket sorumluluğunun partisidir. Bugün hepimize düşen görev; birbirimizi hedef göstermeden, kırmadan, ötekileştirmeden bu büyük çınarın gölgesinde yeniden yan yana durabilmektir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yıllarını bu partiye vermiş, en zor dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayakta tutmuş genel başkanımızdır. Sayın Özgür Özel ise milletvekili ve grup başkanvekili olarak emek vermiş, iki yılı aşkın süredir de genel başkanlığımızı yapan, bu partinin yetiştirdiği önemli bir değerimizdir."

Hiç kimsenin CHP'nin evlatlarını birbirine düşman etme hakkı yoktur. Ancak açık konuşmak gerekir ki; son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olmayan bir üslup ve davranış tarzı da ortaya çıkmıştır. Siyaseti kirli ilişkilerle, hakaretle, aşağılamayla, sosyal medya linçleriyle kurmaya çalışan; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan ve zaman zaman Sayın Özgür Özel'i dahi zor durumda bırakan bu üslup ve davranış, CHP'nin siyasi kültürüyle bağdaşmamaktadır. Bugüne kadar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na haksızlık ve saygısızlık yapıldığında nasıl bu anlayışın karşısında durduysam, Sayın Özgür Özel'e yapıldığında da karşısında duracağım bilinsin. Bizim siyaset anlayışımızda yol arkadaşını itibarsızlaştırmak, saygısızlık yapmak, işi bitince insanları yarı yolda bırakmak yoktur.

"İKTİDAR İDDİAMIZI DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ"

Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda; vefanın, mücadele hukukunun ve birlikte yürüme iradesinin partisidir. Birbirimize sarılarak, ortak aklı büyüterek ve iktidar iddiamızı daha güçlü hale getirerek yolumuza devam edeceğiz. Ama aynı zamanda bu üslup ve davranış biçiminden de arınacağız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, günlük tartışmaların değil; Cumhuriyet'in, halkın ve Türkiye'nin geleceğinin partisidir. Ben o geleceğe inanıyorum."