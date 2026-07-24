CHP'de Büyük İstifa! - Son Dakika
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CHP'de Büyük İstifa!

CHP\'de Büyük İstifa!
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91 CHP milletvekili partiden istifa ederek yeni bir parti kurma yoluna gitti.

(ANKARA) - CHP'li 91 milletvekili bugün partiden istifa etti. İstifa eden milletvekilleri YENİ Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer aldı.

Eski CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bu haftaki grup toplantısında, adli tatilin başlamasıyla sürece ilişkin hukuki mücadelenin sonuçsuz kaldığını vurgulayarak yeni bir parti kuracaklarını resmi olarak açıkladı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve Osmaniye Asu Kaya, bugün partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. Özel'in istifasının ardından milletvekilleri de istifa etmeye başladı. CHP'den istifa ettiğini duyuran 91 milletvekili şöyle:

"Manisa Milletvekilleri Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen,

Aydın Milletvekilleri Süleyban Bülbül, Bülent Tezcan, Evrim Karakoz,

Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez,

Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent,

Muğla Milletvekilleri Süreyya Öneş Derici,

Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş,

İstanbul Milletvekilleri Türkan Elçi, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Cemal Enginyurt, Suat Özçağdaş, Doğan Demir, Fethi Açıkel, Ali Gökçek, Yunus Emre, Namık Tan, Zeynel Emre, Evrim Rızvanoğlu Emir, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Turan Taşkın Özer,

Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı,

Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan,

Osmaniye Milletvekili Asu Kaya,

Kocaeli Milletvekilleri Nail Çiler, Harun Özgür Yıldızlı, Mühip Kanko,

Düzce Milletvekili Talih Özcan,

Sivas Milletvekili Ulaş Karasu,

Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, İbrahim Arslan,

Adana Milletvekilleri Bilal Bilici, Orhan Sümer, Ayhan Barut, Burhanettin Bulut,

Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Kayıhan Pala, Nurhayat Altaca Kayışoğlu,

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu,

İzmir Milletvekilleri Ümit Özlale, Murat Bakan, Deniz Yücel, Ednan Arslan, Mehmet Salih Uzun, Gökçe Gökçen, Aliye Timisi Ersever, Yüksel Taşkın, Seda Kaya Ösen, Tuncay Özkan,

Mersin Milletvekilleri Talat Dinçer, Ali Mahir Başarır

Samsun Milletvekili Murat Çan,

Ankara Milletvekilleri Okan Konuralp, Aylin Yaman, Murat Emir, Gökhan Günaydın, Gamze Taşçıer, Umut Akdoğan, Tekin Bingöl,

Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu,

Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı,

Zonguldak Milletvekilleri Eylem Ertuğrul, Deniz Yavuzyılmaz,

Ordu Milletvekili Seyit Torun,

Kayseri Milletvekili Aşkın Genç,

Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan,

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

Denizli Milletvekili Şeref Arpacı,

Sinop Milletvekili Barış Karadeniz,

Antalya Milletvekilleri Mustafa Erdem, Cavit Arı, Aliye Coşar, Aykut Kaya,

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız.

Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Özgür Ceylan,

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal,

Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu,

Amasya Milletvekili Reşat Karagöz,

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün,

Burdur Milletvekili İzzet Akbulut,

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin,

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül,

Gaziantep Milletvekili Melih Meriç,

Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver,

Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan,

Kırşehir Milletvekili Metin İlhan."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Büyük İstifa! - Son Dakika

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