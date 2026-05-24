CHP\'de Darbe Girişimi İddiası

24.05.2026 14:26
CHP'li Murat Emir, partiye yönelik bir darbe girişimi ve kurumsal kimliğine saldırı yapıldığını belirtti.

CHP'Lİ EMİR: CHP'NİN KURUMSAL KİMLİĞİNE SALDIRMAYI TERCİH ETTİLER

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emir, "Bugün demokrasimize ağır bir darbe yapılmaya çalışılmış, sandığımız kaçırılmaya çalışılmış ve bunu yapmak üzere kaba kuvvetle, zorla, zorbalıkla genel merkezimize girilmeye çalışılmıştır. Biz başından beri mutlak butlan diye bir kararın olamayacağını, ilgili kanunlara tamamen aykırı olarak üretilmiş bir karar olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki siyasal rejimi altüst etmek üzere yaratılan bir kavram olduğunu ve nihai amacının da siyasi operasyon olduğunu açıkça söylemiştik. CHP'nin yükselişini önleyemeyenler, iktidar yürüyüşünün önüne geçemeyenler, cumhurbaşkanı adayımızın bileğini bükemeyenler, önce İstanbul'da bir darbe yaptılar ama başaramayınca CHP'nin kurumsal kimliğine saldırmayı tercih ettiler. Bu saldırı hukuksuzdur, haksızdır; dolayısıyla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz" dedi.

'İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN RANDEVU ALDIK'

Emir, "Biz bunları söylerken, bir yandan da CHP'nin tarihine, sorumluluğuna yakışır şekilde bir iletişim kurarak bu demokrasi krizini olabilecek en az hasarla atlatmanın çarelerine baktık, iletişim kurmaya çalıştık. Dün akşamın geç saatlerine kadar iki milletvekili arkadaşımızla ben ve Sayın Suat Özçağdaş birlikte bugün için sözleşmiştik ve özellikle kurultay tarihini kesinleştirmek ve belirlemek üzere toplanacaktık. Bizim açımızdan bu bir darbe girişimdir. Sandığın kaçırılmasıdır, çok partili rejimin yok edilmesidir. Dolayısıyla buradan çıkışın bir tek yolu vardır o da acil kurultaydır. Mademki bizim yaptığımız olağanüstü kurultayları saymıyorsunuz o halde getirin sandığı, hangi delege ile istiyorsanız onunla kurultay yapalım. Bizim beklentimiz bu iken arkadaşlarımız bir yerlerden buldukları mafya bozuntuları ile sabahın köründe boy göstererek adeta tehdit ederek kapımıza dayandılar. Örgütümüzün direnci ile bu saldırı girişimini püskürttük ve yine bir uzlaşı arayışı içerisindeyiz. Biz ne ülkemizin ne halkımızın ne CHP'lilerin böyle bir krizi hak etmediğini ve bu krizin mutlaka bir iletişimle çözülmesi gerektiğini söylüyoruz ve buna inanıyoruz. Tam da bu nedenle Sayın İçişleri Bakanı'ndan randevu aldık ve birazdan gideceğiz; görüşlerimizi, taleplerimizi ve bize göre kritik taleplerimizi aktaracağız. Sayın İçişleri Bakanından; hiç kimsenin burnunun kanamadığı, hiçbir polis memurumuza en ufak bir hamlenin yapılmadığı, üniformalarının çizilmediği, demokrasimizin yara almadığı, tam tersine demokrasimiz adına umut büyüteceğimiz bir adımın olacağı bir çözüm bekliyoruz. Bunun için görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ SARI: DİYALOG KAPILARINI KAPATMIŞ DEĞİLİZ

Emir'in açıklamalarının ardından eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Sarı, "Grup Başkanvekilimiz Murat Emir, kendilerinin bir diyalog zemini oluşması konusunda çaba sarf ettiğini fakat bizim diyalog kapısını kapalı tuttuğumuzu söyledi. Bu bilginin doğru olmadığını bildirmek isteriz. Biz dün geceki görüşmelerden bir sonuç alamadığımız için sabah buraya geldik. Bu sorunun bu noktalara gelmemesi için elimizden geldiğince kolaylaştırıcı olmak istedik. Konuşmak istedik ama bu mümkün olmadı. İçeriye davet edilmedik. Telefon görüşmelere yapıldı ama bir sonuç alınamadı. Biz bütün bunlara rağmen hala buradayız. Görüşmek istiyorlarsa biz görüşmeye hazırız. Diyalog kapılarını kapatmış değiliz. İçişleri Bakanlığı'na gitmelerine hiç gerek yok; biz buradayız ve çözüme açığız, diyaloğa açığız, iş birliğine açığız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 14:38:02.
