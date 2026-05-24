CHP'de Gerginlik: Kılıçdaroğlu'nun Durumu Belirsiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'de Gerginlik: Kılıçdaroğlu'nun Durumu Belirsiz

CHP\'de Gerginlik: Kılıçdaroğlu\'nun Durumu Belirsiz
24.05.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'liler, parti genel merkezinde gerginlik yaşarken, Kılıçdaroğlu'nun gelişi henüz planlanmadı.

CHP'Lİ SARI: KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL MERKEZE GELİŞİ HENÜZ PLANLANMADI

CHP Genel Merkezi'nin önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, "Bu gerginliğin ortadan kalkması için diyalog mekanizmalarını zorlamaya çalışıyoruz. Sadece milletvekili arkadaşlarımızla içeri girmek, sohbet etmek ve konuşmak istediğimizi, diyalog kapısını açık tutmak istediğimizi söyledik. İçerideki partili arkadaşlarımız kendilerine göre, bizim içeriye girmemizi uygun bulmadılar" dedi.

Sarı ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e gelmesine ilişkin planlamanın henüz yapılmadığını söyledi.

CHP'Lİ POLAT: GENEL BAŞKANIMIZIN ODASINI BOŞALTMAMAKTA ISRAR EDİYORLAR

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da Genel Merkez'e girmeye çalıştıklarını belirterek, "İçerideki, önceki dönem yönetimdeki arkadaşlarımız kapıları tutmuşlar. En azından vekiller, vekillerle görüşsün. Grup Başkanı Sayın Özgür Özel yukarıda; onunla görüşelim. Ama arkadaşların suhuletle bir geçiş planlamadıklarını anlıyoruz. Bu, partimiz, üyelerimiz ve Türkiye açısından sıkıntılı bir durum. Biz, Türkiye'nin yükünü almak istiyoruz. Türkiye'ye yük olmak istemiyoruz. Yeni bir dönem başlıyor, partimiz hızla toparlanacak. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi hızla, mümkün olan en kısa sürede kurultayımızı da yapacağız. Fakat arkadaşlarımız anlayamadığımız bir inatla partinin üyelerini ve milletvekillerini alıp, Sayın Genel Başkanımızın, Parti Meclisimizin ve MYK'mızın odalarını boşaltmamakta ısrar ediyorlar. Bir şekilde çözeceğiz" diye konuştu.

CHP'Lİ TANAL: BU DARBEDİR

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da Genel Merkez'in bahçesinde yaptığı açıklamada, "Bu darbedir. Aslında Kılıçdaroğlu AKP'nin umudu olmuş durumda. Biz AKP'nin umudu olan iş birlikçilerini kabul etmeyeceğiz. ve burada olan 86 milyon insanımıza oluyor; demokrasiye oluyor, özgürlüklere oluyor. Dünyada demokrasinin olduğu, hukuk devletinin olduğu bir ülkede polis bu şekilde bir ana muhalefet partisinin genel merkezini basmaz. Bu demokrasiye, adalete, özgürlüklere, hukuk devletine vurulan darbedir" dedi.

Umutcan ÖREN-Eda KOÇ-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Gerginlik: Kılıçdaroğlu'nun Durumu Belirsiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

12:47
Demir kapıdan atlayan CHP’li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı
11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 13:05:23. #7.12#
SON DAKİKA: CHP'de Gerginlik: Kılıçdaroğlu'nun Durumu Belirsiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.