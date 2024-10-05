CHP'de Geri İhraç Süreci: Ebru Küçükaydın Disipline Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'de Geri İhraç Süreci: Ebru Küçükaydın Disipline Sevk Edildi

CHP\'de Geri İhraç Süreci: Ebru Küçükaydın Disipline Sevk Edildi

CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı, Genel Başkan Özgür Özel ve Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakkında gerçek dışı ithamlar içeren yayınlar yapan Ebru Küçükaydın'ı tedbirli olarak disipline sevk etti.

05.10.2024 09:54  Güncelleme: 09:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı, Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "gerçek dışı ithamlar içeren haberler yayınlayan parti üyesi Ebru Küçükaydın'ın tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini" bildirdi.

CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"3 Ekim 2024 tarihinde Muratpaşa ilçemize kayıtlı olduğu tespit edilen bir parti üyesi tarafından yazılan, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve partili bir belediye başkanımız hakkında gerçek dışı ithamlar içeren haber kamuoyunda tartışma konusu olmuştur.

Söz konusu kişinin yazdığı yazının parti kültürümüze sığmayacağı, dahası partimizin Genel Başkanı ve partili bir belediye başkanı hakkında gerçek dışı, partimizi kamuoyu önünde küçük düşürecek ithamlarda bulunulduğu tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda, Cumhuriyet Halk Partisi Muratpaşa İlçe Başkanlığı olarak 4 Ekim 2024 tarihinde aldığımız karar neticesinde ilgili haberi yayınlayan Ebru Küçükaydın isimli üyenin tedbirli olarak 'kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edildiğini basının ve kamuoyunun bilgisine

sunarız."

Kaynak: ANKA

Ebru Küçükaydın, Yerel Yönetim, Gülşah Durbay, Şehzadeler, Özgür Özel, Muratpaşa, Politika, 3-sayfa, Güncel, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Geri İhraç Süreci: Ebru Küçükaydın Disipline Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
21:57 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran’ın petrol sahalarını vurmamalı ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
14:19 Pakistan’da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı Pakistan'da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı
14:11 Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü
14:10 Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi
14:09 Herkes bunu konuşuyor Galatasaray’a gol atan futbolcu market çalışanı mı Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray'a gol atan futbolcu market çalışanı mı?
14:05 Şarkıcı Ferdi Tayfur’un damadı gözaltına alındı Şarkıcı Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı
13:57 Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı
13:46 Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var
13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 10:34:09. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'de Geri İhraç Süreci: Ebru Küçükaydın Disipline Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement