CHP'de İstifalar: 28 PM Üyesi Ayrıldı - Son Dakika
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CHP'de İstifalar: 28 PM Üyesi Ayrıldı

11.06.2026 15:14
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CHP'de Özgür Özel'e yakın 28 PM üyesi, kesin ihraç istemi sonrası istifa etti.

(ANKARA) - CHP MYK'nın dokuz milletvekilini, kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak YDK'ya sevkinin ardından, bugün toplanacak PM toplantısı öncesi Özgür Özel'e yakın 28 isim PM'den istifa ettiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün yapılan MYK toplantısının ardından, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e yakın dokuz milletvekilinin kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak YDK'ya sevk edildiği açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun bugün saat 13.00 için yaptığı PM toplantısı çağrısı öncesinde Özel'e yakın 28 PM üyesi, PM'den istifa etti. Islak imzalı dilekçelerini CHP Genel Merkezi'ne ileten 28 isim şöyle:

Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Erbil Aydınlık, Ednan Arslan, Zeynel Emre, Yunus Emre, Gökçe Gökçen, Özgür Karabat, Ulaş Karasu, Aylin Nazlıaka, Hakkı Süha Okay, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Yüksel Taşkın, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Pınar Uzun Okakın, Aylin Yaman, Emre Yılmaz, Gökhan Zeybek, Hüseyin Yaşar, Ayşe Eser Danışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Fethi Açıkel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Aysu Bankoğlu ve Yaşar Seyman.

Toplantıya katılım sağlayan Seyman'ın istifasını toplantının ardından ileteceği öğrenildi.

AYLİN NAZLIAKA: "MEŞRUİYETİNİ HALKTAN ALANLARLA TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURANLARIZ"

Bazı isimler istifasının fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Bugün 28 arkadaşımla birlikte PM üyeliğinden istifa ettim. Bu karar benim için bir yönüyle çok zor, diğer yönüyle ise bir zorunluluktu. Zordu çünkü 38'inci Kurultay'da hiçbir listede yer almadan kurultay delegelerimizin özgür iradesi ve serpme oylarıyla PM'ye seçilmiştim. Bu nedenle bu görevi, bana güvenen örgütümüzün emaneti olarak gördüm. Zorunluluktu çünkü parti içi hukuku, örgüt iradesini ve demokrasiyi yok sayan bir anlayışın parçası olmayı kabul etmem mümkün değildi. Yargıyı siyasetin aparatı haline getiren AKP iktidarına bugüne kadar hiç boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz. CHP'nin iradesini örgütün, üyelerin ve halkın vicdanında aramaya devam edeceğiz. Biz makamlara değil demokrasiye, hukuka ve örgüt iradesine sahip çıkanlarız. Meşruiyetini üyelerinden ve halktan alanlarla birlikte tarihin doğru tarafında duranlarız. İktidar yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürecek, CHP'yi yeniden halkın umudu, halkın gücü ve halkın partisi yapacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."

UZUN OKAKIN: "TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Uzun Okakın ise istifasını şu sözlerle paylaştı:

"Tarihin doğru tarafında duruyorum. Dünden bugüne büyük bir onurla yürüttüğüm PM üyeliği görevimden istifa ediyorum. Partimin evladıyım. 15 yaşında kapısından girdim, 20 yıl boyunca tozunu soludum, ruhuyla büyüdüm. Gençlik örgütü başkanlığı da yaptım, seçim sistemini yöneten genel başkan yardımcılığı da. Pankartını yazdım, vincine çıktım, bilişim sistemlerini yönettim, seçim simülasyonlarını kurdum. Bu görevlere yürürken karşıma çıkan engellere direndim, boyun eğmedim. Dik durdum ama insan kırmadım. Kaygım yok, korkum yok. Ben sadece partimin evladıyım. Bu göreve aday olurken örgütün vicdanını, kadınların cesaretini ve gençlerin davasını temsil etme sözümün sonucu budur: Kurultay, kurultay, kurultay. Günlerdir partimizin mücadelesinin, halkın gerçek sorunlarının ve ülkenin geleceğinin önüne geçirilen tek gündem bu. Oysa CHP'nin gücü kişilerden değil, örgütün iradesinden ve halkın umudundan gelir. Bugün bir görevden ayrılıyorum ama inançlarımdan, mücadelemden ve partime olan bağlılığımdan ayrılmıyorum. Dün olduğu gibi yarın da CHP'nin bir neferi olarak çalışmaya devam edeceğim. Makamlar gelip geçer. Aslolan vicdandır, emektir, mücadeledir. ve ben tarihin doğru tarafında durmaya devam edeceğim."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de İstifalar: 28 PM Üyesi Ayrıldı - Son Dakika

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