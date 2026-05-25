CHP'de Kılıçdaroğlu'na Destek Ziyareti

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Nalbantoğlu, Kılıçdaroğlu'nun sonuna kadar arkasında olduklarını belirterek, partiyi kuruluş kodlarına döndürme görevini üstlendiğini söyledi. Dünkü genel merkez görüntülerinden rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

Avukat Onur Yusuf Üregen de Kılıçdaroğlu'na hukuki bilgilendirme yaptı. Bir gazetecinin ihraç sorusuna Üregen, 'Tabii onlarla da bir çalışmamız olacak' yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs'ta genel merkeze geçeceği ve bayramlaşma töreni düzenleneceği belirtildi.