CHP'de Olağanüstü Toplantı

14.04.2026 22:01
Ümit Erkol'un tutuklanmasının ardından Özgür Özel, 80 il başkanıyla kritik bir toplantı düzenledi.

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının ardından partisinin 80 il başkanına çağrı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün genel merkezde düzenlenen Olağanüstü İl Başkanları Toplantısına başkanlık etti.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un geçtiğimiz pazar günü tutuklanmasının ardından, Genel Başkan Özgür Özel, partisinin 80 il başkanından Ankara'ya gelmelerini istedi. Özel, bugün partisinin haftalık grup toplantısının ardından CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen Olağanüstü İl Başkanları Toplantısına başkanlık etti. Saat 16.00 itibarıyla basına kapalı olarak başlayan toplantı, yaklaşık dört saat sürdü. Toplantıda Özel'e Yurt İçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin eşlik etti. Toplantıya ayrıca Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve  Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da katıldı.

Edinilen bilgiye göre Özel, CHP'ye yönelik olarak bir yılı aşkın süredir devam eden operasyonlara ilişkin partinin yol haritasını belirlemek üzere, il başkanlarından görüş ve öneri aldı. İl başkanlarını tek tek dinleyen ve notlar alan Özel, toplantı sonunda yaptığı kapanış konuşmasında aldığı notlara ilişkin yanıtlar verdi.

Özel, yarın saat 11.00'de ise partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplayacak. Burada da partiye yönelik devam eden operasyonlara ilişkin yeni yol haritasının il başkanlarından alınan görüş ve öneriler doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.

Toplantıdan çıkan sonuç bildirgesinin yarın tüm il başkanları tarafından eş zamanlı olarak kendi illerinde açıklanacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Hatay’da esnaf iş yerinde ölü bulundu Hatay'da esnaf iş yerinde ölü bulundu
Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı Burak Yılmaz istifa etti: TFF ve MHK için söyledikleri Türk futbolunda deprem yarattı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i yıkan karar Siyasi operasyon iddiası İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i yıkan karar! Siyasi operasyon iddiası
Attığı tek adım hayatını kararttı 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor Attığı tek adım hayatını kararttı! 17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor
ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu Bilanço ağırlaşıyor ABD, uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneyi daha vurdu! Bilanço ağırlaşıyor
İran’dan ABD’ye 270 milyar dolarlık savaş faturası İran'dan ABD'ye 270 milyar dolarlık savaş faturası

22:39
Hakeme küfür ettiği iddia edilmişti Okan Buruk’un oğlu Ali Yiğit, PFDK’ye sevk edildi
Hakeme küfür ettiği iddia edilmişti! Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit, PFDK'ye sevk edildi
22:16
Galatasaray’ı ligde ’’eski dostları’’ üzüyor
Galatasaray'ı ligde ''eski dostları'' üzüyor
21:48
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
21:42
ABD’deki görüşme sona erdi İsrail ve Lübnan “doğrudan müzakere“ kararı aldı
ABD'deki görüşme sona erdi! İsrail ve Lübnan "doğrudan müzakere" kararı aldı
21:36
Meclis’te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
Meclis'te tansiyon yükseldi: Ben senin bildiğin kadınlara benzemem
21:25
İşte Gülistan Doku’ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
İşte Gülistan Doku'ya sevgilisinin attığı mesajlar: Devlet de bir şey yapamaz
