CHP\'de Özgür Özel Yeniden Grup Başkanı

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP'de yapılan kapalı grup toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Grup Başkanı seçilmesine ilişkin açıklama yaptı.

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptalinin ardından CHP Genel Merkezi'nde yoğunluk sürüyor. CHP'nin kapalı grup toplantısı sonrası Özgür Özel, partinin grup başkanı seçildi. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, şunları söyledi:

"Aslında bizim grup başkanımız belli. Bu süreçleri yakından hepiniz takip ediyorsunuz. Teknik olarak grup başkanlığının yenilenmesi konusunda mevcut kararı benimsediğimiz anlamına gelmemek üzere, bir grup başkanı seçiminin yenilenmesi ihtiyacı olma ihtimaline binaen mevcut milletvekillerimizle birlikte grubumuz, baba ocağımızda yapmış olduğumuz değerlendirmede grup başkanımızın Sayın Özgür Özel olduğunu bir kez daha teyit etti. Aslına bakarsanız malumun bir kez daha ilanını gerçekleştirmiş olduk. Bugün burada bir dizi toplantı devam edecek. Partimizin süreç içindeki mücadelesinin şekillenmesine ilişkin, iktidar ve AKP yargısının yapmak istediklerini parti olarak nasıl bertaraf edebileceğimize dair esasları belirleyeceğiz. Bunlar sadece grubumuzun kararlarıyla değil, parti meclisimizin ve yürütme kurulumuzun kararlarıyla oluşacak durumlar. Ama özet olarak şunu söyleyebilirim: Cumhuriyet Halk Partisi dün olduğu gibi bugün de dimdik ayakta ve mücadelesine devam ediyor. Bu mücadelesi için nerede, hangi hal ve şart altında mücadele etmesi gerekiyorsa, bütün cephelerde mücadelesini sürdürüyor."