CHP'de yeni yol haritası: Dört başlıkta saha çalışması, hukuk ekibi genişletilecek

28.04.2026 14:13
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki PM toplantısında, partinin tüm kademeleriyle sahaya inmesi kararı alındı. Güvenlik, ekonomi, sosyal devlet ile adalet ve demokrasi başlıklarında çalışma başlatılacak, hukuk ekibi genişletilecek.

CHP’nin yeni yol haritasını belirlemek üzere yaptığı toplantı dizisi, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki Parti Meclisi (PM) toplantısıyla devam etti. Yedi saat süren toplantıda partinin tüm kadrolarıyla sahaya inmesi kararı öne çıktı. Toplantıda ayrıca güvenlik, ekonomi, sosyal devlet ile adalet ve demokrasi olmak üzere dört ana başlıkta çalışma başlatılması ve hukuk ekibinin genişletilmesi kararı alındı.

Geçtiğimiz cumartesi günü belediye başkanlarıyla bir araya gelen Özel, bugün PM toplantısına başkanlık etti. Toplantıda 33 af talebinden 32'si kabul edildi. Kurmaylar, yeni yol haritasının MYK ve milletvekilleriyle yapılacak görüşmelerin ardından netleşeceğini belirtti. “İktidarın stratejisi bizi bu olaylara boğmak” diyen bir kurmay, “Biz de Türkiye çapında bir çalışmaya giriyoruz. Mayıs itibarıyla başlayacağımızı söylemiştik” ifadelerini kullandı.

Saha çalışmaları dört başlık altında yapılacak: Güvenlik, ekonomi, sosyal devlet ile adalet ve demokrasi. Bu başlıklar altında ekipler oluşturulacak ve bir seçim çalışması niteliğinde olacak. Partiye yönelik saldırılara karşı hukuk ekibinin genişletilmesi konusunda fikir birliği sağlandı. Mutlak butlan konusunun gündemlerinde olmadığı vurgulandı.

Ara seçim gündemde tutulmaya devam edecek. Kurmaylar, sekiz boş koltuk için ara seçimin mecburi olduğunu, istifalarla 55 sandalyeye çıkarılabileceğini belirtti. Yarınki grup toplantısına grevdeki beş işçi grubu katılacak: Doruk Madencilik işçileri, Özel İtalyan Lisesi öğretmenleri, Mersin liman işçileri, Sivas Çiftay Madencilik işçileri ve İzmir Temel Conta işçileri.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

