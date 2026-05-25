CHP'deki Odağın Seçmen Davranışına Etkisi

25.05.2026 20:38
Prof. Dr. Tamer Bolat, CHP'deki iki farklı siyasi odağın seçmen davranışına etkilerini açıkladı.

Gündemar Araştırma Direktörü Prof. Dr. Tamer Bolat, canlı yayında yaptıkları son araştırmanın ham sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası oluşan iki farklı siyasi odağın seçmen davranışına yansıdığını belirtti. Seçmenlerin bir bölümünün Özgür Özel yönetimindeki CHP'yi, bir bölümünün ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'yi düşünerek cevap verdiğini söyleyen Bolat, bu nedenle CHP'nin oylarında dramatik bir düşüş görülmeyebileceğini ifade etti.

Bolat, asıl çözülmeyi ikinci bir senaryo ile test ettiklerini belirtti. Bu senaryoda seçmene, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında olduğu; Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ise yeni bir parti kurduğu durumda hangi partiye oy verecekleri soruldu. Bolat, bu soruda CHP açısından ciddi bir çözülme görüldüğünü ve yeni partinin birinci parti konumuna doğru ilerlediğini söyledi. Ayrıca, yeni partiye akışın sadece CHP'den değil, diğer partilerden de olduğunu belirtti.

Bolat, araştırmanın nihai sonuçlarının ve künyesinin ilerleyen günlerde paylaşılacağını ifade etti.

