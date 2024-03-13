CHP\'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu\'nun danışmanı da var

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen 'para sayma' görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülere ilişkin soruşturma başlatılırken, yeni açıklamalar da geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen desteler halindeki para sayma görüntüleri ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının adil soruşturma başlattığına dikkati çeken Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi; "O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Tabii bir açıklama yapıldı. Bunların partiye yapılan bir bağış olduğu söylendi. Tabii bu bağış neticede bunların da kuralları var. Siyasi partiler kanununa göre bağışın şekli bellidir. Miktarı da bellidir. Yapılan kampanyada verilen hesap numaraları var. Bu hesap numara yatan paralar mıdır? Acaba bir başka kaynaktan mı geliyor? Yani savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır."
Sayılan paralar ile ilgili kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Eğer bir suç ve kara para, suçtan kaynaklanan bir gelir varsa tüm bunlar ortaya çıkacaktır. Artık çağımız banka hesabıyla paraların gönderildiği bir çağdayız. Yani böyle elden on beş milyon gibi bir paranın şimdi tapu kayıtlarına bakıyoruz. Tapu kayıtları, tapunun geçtiği tarihle o belgedeki tarih farklı. Tüm bunları değerlendirecek olan elbette ki Cumhuriyet Başsavcılığı'dır" açıklamasında bulundu.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldığı televizyon programında iddialar ile ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Bir kampanya düzenlendi. Ben de o dönem ilçe başkanıydım. Ben de bağışta bulundum. İstanbul il binasının satın alınmasına ben de bağışta bulundu. Kampanya şu; Bir tuğla da sen koy. Hatta reklam filmleri filan var o döneme geri dönüp bakacak olursak. 'Bir tuğla da sen koy' kampanyası üzerinden kimimiz gittik banka yoluyla bağışta bulunduk. Ama bazı insanlar da banka yoluyla bağışta bulunmak istemiyorlar. Özellikle iş insanları. 'CHP'nin hesaplarına banka yoluyla bağış yaparsam sıkıntı yaşayabilirim' kaygısı taşıyorlar. Elden de bağış yapabiliyorlar" şeklinde konuştu.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para desteleri sayarken çekilen görüntüleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
Son Dakika › Güncel › CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var - Son Dakika
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