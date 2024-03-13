CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var - Son Dakika
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CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda deste deste paraların sayıldığı görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, soruşturma başlatılan videoya ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

13.03.2024 13:35
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen 'para sayma' görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülere ilişkin soruşturma başlatılırken, yeni açıklamalar da geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen desteler halindeki para sayma görüntüleri ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

ADALET BAKANI TUNÇ: İFADELER ALINMAYA BAŞLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının adil soruşturma başlattığına dikkati çeken Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi; "O görüntülerdeki kişilerle ilgili ifadeler alınmaya başladı. Bu sayılan paraların kaynağı nedir? Tabii bir açıklama yapıldı. Bunların partiye yapılan bir bağış olduğu söylendi. Tabii bu bağış neticede bunların da kuralları var. Siyasi partiler kanununa göre bağışın şekli bellidir. Miktarı da bellidir. Yapılan kampanyada verilen hesap numaraları var. Bu hesap numara yatan paralar mıdır? Acaba bir başka kaynaktan mı geliyor? Yani savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır."

CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var

"KARA PARA VARSA ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Sayılan paralar ile ilgili kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki olduğunu söyleyen Bakan Tunç, "Eğer bir suç ve kara para, suçtan kaynaklanan bir gelir varsa tüm bunlar ortaya çıkacaktır. Artık çağımız banka hesabıyla paraların gönderildiği bir çağdayız. Yani böyle elden on beş milyon gibi bir paranın şimdi tapu kayıtlarına bakıyoruz. Tapu kayıtları, tapunun geçtiği tarihle o belgedeki tarih farklı. Tüm bunları değerlendirecek olan elbette ki Cumhuriyet Başsavcılığı'dır" açıklamasında bulundu.

"BEN DE BAĞIŞTA BULUNDUM"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldığı televizyon programında iddialar ile ilgili açıklama yaptı. Çelik, "Bir kampanya düzenlendi. Ben de o dönem ilçe başkanıydım. Ben de bağışta bulundum. İstanbul il binasının satın alınmasına ben de bağışta bulundu. Kampanya şu; Bir tuğla da sen koy. Hatta reklam filmleri filan var o döneme geri dönüp bakacak olursak. 'Bir tuğla da sen koy' kampanyası üzerinden kimimiz gittik banka yoluyla bağışta bulunduk. Ama bazı insanlar da banka yoluyla bağışta bulunmak istemiyorlar. Özellikle iş insanları. 'CHP'nin hesaplarına banka yoluyla bağış yaparsam sıkıntı yaşayabilirim' kaygısı taşıyorlar. Elden de bağış yapabiliyorlar" şeklinde konuştu.

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME: 3 İSİM İFADEYE ÇAĞRILDI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Fatih Keleş'in para desteleri sayarken çekilen görüntüleriyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun danışmanı Can Poyraz 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

CHP\'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu\'nun danışmanı da var

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Metin Aslan: Böyle algı operasyonları ters teper haberiniz olsun imamoğlu nu böyle bitiremezsiniz zenginlerin vergilerini silmek bundan beter emeklinin hakkını yemek Kul hakkı değilmi adama aynaya bak derler sandıkta görüşürüz çünkü bizim tek silahımız bir oyumuz?? 33 37 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: "Paraları sıfırladım bıbıcım. 30 milyon avro kadar kaldı. Onu eritemedik". -Neyse bu kadar şeyleri konuşma şeyde. Gerisini de halledin ben bu akşam gelemiyorum Ankara'da kalacağım. 29 36 Yanıtla
  • Ali Yıldız: 17-25 aralıktada çok paralar sayıldı … Neden bir savcı olaya el atmadı … şaka gibi :) 35 22 Yanıtla
  • mustafa sagdic: secim calismasi. keske ayni hassasiyeti bilal beyin vakiflarina da gosterselermis 14 23 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Normalde soruşturma dosyasının dışına çıkmaması gereken ifadeler bu akşam tv kanallarında şerefi maaşı kadar olan sözde gazeteciler tarafından tartışılır.kesle aynı tartışmayı para sayma makineleri çıkınca,ayakkabı kutularında ki paracıklarda,700000 TL lik kolmsaati rüşvet alan bakanlar içinde yapılsaydı 15 21 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Ayıkla pirincin taşını 22 12 Yanıtla
  • Ozgur Ozgur: Biraz geç deilmi ? Ne bekliyorsunuz ? Pilan yapıp ağiz birliği yaparak aynı seyleri beyan etmelerini bekliyorsunuz. Niye sıcağı sıcağına almazssiniz 13 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var - Son Dakika
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