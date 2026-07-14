CHP Delegeleri Olağanüstü Kurultay İçin Dava Açtı

(ANKARA) - CHP kurultay delegeleri, olağanüstü kurultay talebiyle topladıkları imzaların işleme konulmaması üzerine, Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dilekçede, üç kurultay delegesinin CHP Olağanüstü Kurultayını toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi, kurultayın toplanabilmesi için heyetin görevine başlaması yönünde tedbir kararı alınması talep edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) olağanüstü kurultay talebiyle ilgili 833 kurultay delegesi adına yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, parti içi demokratik meşruiyetin yeniden tesis edilmesi ve partinin en yüksek karar organı olan Kurultayın toplanması amacıyla ortak gündemli ve noter onaylı olağanüstü kurultay talebinde bulunulduğu hatırlatıldı.

Kurultay üye tam sayısının üçte ikisinden fazlasını temsil eden 833 delegenin imzalarının, CHP Tüzüğü'nde öngörülen 15 günlük süre içinde toplanarak 17 Haziran 2026 tarihinde CHP Genel Başkanlığı'na teslim edildiği belirtilen açıklamada, buna karşın 17 Haziran'dan bu yana olağanüstü kurultay çağrısı yapılmadığı ifade edilen açıklamada, kurultay delegelerinin "açık, ortak ve bağlayıcı iradesinin" sonuçsuz bırakıldığı savunuldu.

"ÜÇ ÜYE GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAKLA GÖREVLENDİRİLSİN"

Açıklamada, Türk Medeni Kanunu'nun 75. maddesine göre, yönetim organının genel kurulu toplantıya çağırmaması halinde üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakiminin üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirebildiği, bu kapsamda Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldığı bildirildi.

Dava dilekçesinde, isimleri daha sonra bildirilecek üç kurultay delegesinin CHP Olağanüstü Kurultayı'nı toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesinin talep edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarında, yeterli sayıda delegenin olağanüstü kurultay isteminin parti yönetiminin takdirine bağlı olmadığının, bu iradenin muhatabına ulaşmasıyla hukuki sonuç doğurduğunun ve parti yönetimini bağladığının kabul edildiği ifade edildi.

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAYIN TOPLANMASI, KURULTAY DELEGELERİNİN BAĞLAYICI İRADESİNİN GEREĞİDİR"

Davanın, 833 kurultay delegesinin kanun ve CHP Tüzüğü'nden kaynaklanan haklarının kullanılmasını, parti içi demokratik işleyişin sağlanmasını ve partinin en yüksek karar organı olan Kurultayın toplanmasını amaçladığı belirtilen açıklamada, "Olağanüstü kurultayın toplanması, parti yönetiminin tercihine bırakılabilecek siyasi bir takdir konusu değil; kanunun, parti tüzüğünün ve kurultay delegelerinin bağlayıcı iradesinin gereğidir" ifadelerine yer verildi.

DAVA DİLEKÇESİNDEN...

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde de 833 CHP kurultay delegesinin noter onaylı imzasıyla, ortak gündemli olağanüstü kurultay isteminde bulunulduğunun tespitine, söz konusu imzaların 15 günlük süre içinde toplandığının ve süresi içinde CHP'ye teslim edildiğinin tespitine, yasal koşullar oluşmasına rağmen olağanüstü kurultay çağrısı yapılmadığından, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 75/2. maddesi uyarınca, daha sonra bildirilecek 3 kurultay delegesinin CHP olağanüstü kurultayını toplantıya çağırmakla, çağrı heyeti olarak görevlendirilmesine karar verilmesi talep edildi.

Dilekçede, görevlendirilecek üç kurultay üyesine, olağanüstü kurultayın yer, gün, saat ve gündemini belirleme, çağrı ve ilan işlemlerini yapma, Çankaya İlçe Seçim Kurulu ve 2820 sayılı Kanun gereği idari merciler nezdinde gerekli başvuruları gerçekleştirme ve kurultayın yapılabilmesi için zorunlu tüm hazırlık işlemlerini yürütme yetkisi verilmesi, hükümle birlikte kurultayın toplanabilmesi için heyetin görevine başlaması yönünde tedbir kararı alınması da istendi.