CHP'den 31 Mart Yerel Seçimlerinin Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika
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CHP'den 31 Mart Yerel Seçimlerinin Yıl Dönümü Mesajı

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CHP, 31 Mart yerel seçimlerinin yıl dönümünde yaptığı videolu paylaşımda iktidar hedeflerini vurguladı. Genel Başkan Özgür Özel, Türkiye İttifakı'nın önemine değinerek, seçimlerde destek istedi.

31.03.2025 11:56  Güncelleme: 12:36
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(ANKARA) - 31 Mart yerel seçimlerinin yıl dönümünde CHP'nin resmi X hesabından yayımlanan videolu paylaşımda, "Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar. Ayağa kalkın. Bu yürüyüş iktidar yürüyüşüdür" mesajı verildi.

CHP'nin yüzde 47 oy oranıyla birinci parti olarak çıktığı 31 Mart yerel seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla CHP'nin kurumsal X hesabından videolu bir paylaşım yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı il gezileri ve katıldığı aday tanıtım toplantılarındaki konuşmalarından kesitler içeren videoda, 1 Ocak'tan 31 Mart'a kadar devam eden yerel seçim kampanya sürecine yer verildi.

"Size söz veriyoruz, başınızı öne eğdirmeyeceğiz"

Videoda Özel'in şu sözleri yer aldı:

"Biz bir ittifakın parçasıyız, bileşeniyiz, içindeyiz. Bu ittifakın adı, Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca, Filenin Sultanları dünya şampiyonu olunca, İstiklal Marşı söylenirken ağlayanların ittifakıdır. Bu seçimi Türkiye kazanacak. Bu seçimi Türkiye İttifakı kazanacak. Buna inanıyoruz, buna güveniyoruz. Biz, Türkiye'yi seven herkesten oy istiyoruz. Biz bu ülkeyi seviyoruz, bu ülkeyi seven herkese kucaklarımızı açıyoruz, Türkiye'yi kucaklıyoruz. 31 Mart seçimleri bu hükümetten hesap sorma, 'Artık yeter. Canımı yakma' deme seçimleri. Gelin, 31 Mart'ta bu iktidarın karşısına dimdik dikilecek olan CHP'ye destek verin. Size söz veriyoruz, başınızı öne eğdirmeyeceğiz."

"Türkiye'de büyük bir mücadele başlatacağız"

Seçim gecesinin haber bültenlerinden kesitlerin yer aldığı videoda, Özgür Özel'in seçim gecesi partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmadan şu ifadeler de yer aldı:

"CHP artık görülmez yüzde 25'lik tavanı, söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. TRT'nin bize yaptığı onca haksızlığa, adaletsizliğe karşın, 'Bir sürprizimiz var' demiştim. Onlara sürprizim TRT ekranlarında CHP'nin şu anda birinci parti olmasıdır. Milletin bize yüklediği sorumluluğun gereği olarak Türkiye'de büyük bir mücadele başlatacağız. Bugün yerelde kurduğumuz iktidarı, yeni seçimlerde daha da büyüteceğiz. Yeni başlıyoruz."

"Bu yürüyüş, iktidar olana kadar sürecek"

Videonun 31 Mart yerel seçimlerinden sonrasını anlatan bölümlerinde ise Özel'in şu sözleri duyuldu:

"Kalkınma belediyeciliğiyle şehirlerimizi dirençli ve güvenli hale getirecek, refah belediyeciliğiyle halkımıza huzurlu ve konforlu bir yaşam sunacağız. Dayanışma belediyeciliğiyle adil ve yaşanabilir kentler için seçmenimizden, milletimizden destek alıp bunu doğru yöneterek dayanışma belediyeciliğini tüm Türkiye'ye yayacağız. Şimdi bizim sloganımız: İşlimiz, gücümüz Türkiye. Her türlü zor şartta, her türlü zorlukta birisinin ne dediğini hatırlayın. O birisi karşınızdadır. Siz onun belediye başkanlarısınız. Hadi, ayağa kalkın ve bu işi başarın. Milletimiz size güveniyor. Partimiz size güveniyor. Ben size güveniyorum. Ayağa kalkın ve bu ülkeyi kurtarın. Bu yürüyüş, iktidar olana kadar sürecek. 'Yoruluruz' demeyin çünkü o diyor ki 'Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar.' Türkiye İttifakı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçek iktidar yürüyüşünü hep birlikte başlatıyoruz. Yolumuz açık olsun, yolunuz açık olsun."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den 31 Mart Yerel Seçimlerinin Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika

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