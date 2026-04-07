CHP'den ABD ile İlişkilere Eleştiri

07.04.2026 10:44
Murat Emir, ABD Büyükelçisi Barrack'ın açıklamalarını 'al-ver siyaseti' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi sonrası yaptığı, "Türkiye'nin ortaklığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha güvenli bir bölge vizyonuna doğru ilerlerken hayati önem taşımaya devam ediyor" açıklamaya ilişkin, "Ortada bir diplomasi başarısı yok. İçeride halktan alınamadığı için ara seçimden bile korkanların, iktidarını korumak için dışarıda ABD'de meşruiyet araması var. Bu paylaşım Trump'ın Orta Doğu vizyonuna ilanıdır. Buna diplomasi değil, şahıslar arası 'al-ver siyaseti' denir ve tam da böyle işler" dedi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesini, sosyal medya hesabından, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin ortaklığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha güvenli bir bölge vizyonuna doğru ilerlerken hayati önem taşımaya devam ediyor" sözleriyle duyurdu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından, Barrack'ın tweetini alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Bize meydanlarda 'İsrail karşıtlığı' satanların, arka kapıda Gazze'den sonra İran'a bomba yağdıran Trump-İsrail ekseniyle kurduğu ortaklığın özetidir bu paylaşım. Trump'ın 'iş bitirici' Büyükelçisi Tom Barrack boşuna, 'Mesele F16 değil, ihtiyacı olan şeyi, yani meşruiyeti veriyoruz' demedi. İçeride en büyük siyasi rakibini hapse atıp hukuku katlederken bu tasfiyeye sessiz kalınmasının bir bedeli var."

O bedel, ABD'nin bölge dizaynında 'Başkan'ın vizyonuna' ortak olmak. Yarın yandaş ekranlara çıkıp bu tabloyu bize, 'yoğun diplomatik trafik', 'masada oyun kurucu Türkiye', 'büyük devlet aklı' diye satmaya kalkacaklar, kanmayın. Ortada bir diplomasi başarısı yok.  Ara seçimden bile korkanların, iktidarını korumak için dışarıda ABD'de meşruiyet araması var. Bu paylaşım, Trump'ın Orta Doğu vizyonuna ilanıdır. Buna diplomasi değil, şahıslar arası 'al-ver siyaseti' denir ve tam da böyle işler."

Kaynak: ANKA

