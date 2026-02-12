CHP'li Bulut: Meclis'teki Meşru Protestoyu 'Demokrasiye Saldırı' Diye Sunmak Gerçeği Tersyüz Etmekten İbarettir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Bulut: Meclis'teki Meşru Protestoyu 'Demokrasiye Saldırı' Diye Sunmak Gerçeği Tersyüz Etmekten İbarettir

12.02.2026 00:46  Güncelleme: 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Meclis'teki protestolar ve Adalet Bakanlığı'na yapılan atama hakkında yaptığı açıklamalarda, muhalefetin itiraz haklarının bastırılmaya çalışıldığını savundu ve bu durumun yargının siyasallaşmasının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Meclis'teki protestolar ve Adalet Bakanlığı'na yapılan atamaya ilişkin açıklamasında, muhalefetin itiraz hakkının bastırılmaya çalışıldığını savundu.

Bulut, TBMM'de yaşanan tartışmalar ve Adalet Bakanlığı'na yapılan atamaya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"Demokrasi, muhalefetin itiraz hakkını 'saygısızlık' yaftasıyla bastırmakla değil, bu itirazlara tahammül gösterebilmekle güçlenir. Meclis'teki meşru protestoyu 'demokrasiye saldırı' diye sunmak ise gerçeği tersyüz etmekten ibarettir. Belediyelerimize yönelik siyasi operasyonları Saray'ın talimatıyla yürüten bir başsavcının, Adalet Bakanlığı koltuğuna oturtulması ortadayken; tarafsızlık, hukuk devleti ve demokratik teamül nutukları atmak beyhude bir çabadır. Yargının siyasallaştığının açık ve tartışmasız belgesi olan bu atama, asıl hesap verilmesi gereken meseledir. Gazi Meclis'in vakarını zedeleyen, muhalefetin tepkisi değil; yargıyı siyasetin aparatı haline getiren bu antidemokratik anlayıştır."

Kaynak: ANKA

Burhanettin Bulut, Adalet Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Bulut: Meclis'teki Meşru Protestoyu 'Demokrasiye Saldırı' Diye Sunmak Gerçeği Tersyüz Etmekten İbarettir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:44:48. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Bulut: Meclis'teki Meşru Protestoyu 'Demokrasiye Saldırı' Diye Sunmak Gerçeği Tersyüz Etmekten İbarettir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.