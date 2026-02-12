CHP'li Bulut: Meclis'teki Meşru Protestoyu 'Demokrasiye Saldırı' Diye Sunmak Gerçeği Tersyüz Etmekten İbarettir

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Meclis'teki protestolar ve Adalet Bakanlığı'na yapılan atamaya ilişkin açıklamasında, muhalefetin itiraz hakkının bastırılmaya çalışıldığını savundu.

Bulut, TBMM'de yaşanan tartışmalar ve Adalet Bakanlığı'na yapılan atamaya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"Demokrasi, muhalefetin itiraz hakkını 'saygısızlık' yaftasıyla bastırmakla değil, bu itirazlara tahammül gösterebilmekle güçlenir. Meclis'teki meşru protestoyu 'demokrasiye saldırı' diye sunmak ise gerçeği tersyüz etmekten ibarettir. Belediyelerimize yönelik siyasi operasyonları Saray'ın talimatıyla yürüten bir başsavcının, Adalet Bakanlığı koltuğuna oturtulması ortadayken; tarafsızlık, hukuk devleti ve demokratik teamül nutukları atmak beyhude bir çabadır. Yargının siyasallaştığının açık ve tartışmasız belgesi olan bu atama, asıl hesap verilmesi gereken meseledir. Gazi Meclis'in vakarını zedeleyen, muhalefetin tepkisi değil; yargıyı siyasetin aparatı haline getiren bu antidemokratik anlayıştır."