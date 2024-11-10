CHP'den Ahmet Özer'e Destek Gösterisi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, " Türkiye'de Esenyurt'tan İstanbul'a, İstanbul'dan bütün Türkiye'ye bir mesaj verilmeye çalışılıyor, bunu çok iyi biliyoruz. Bunun çok net farkındayız." dedi.

Gökçen, CHP Milletvekilleri Türkan Elçi, İnan Akgün Alp, Özgür Harun Yıldızlı ve beraberindeki partililer, Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek amacıyla Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Gökçen, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmet Özer'in moralinin ve gücünün çok yüksek olduğunu söyledi.

Gökçen, "Bizler Ahmet başkanımıza güveniyoruz ve burada meselenin sadece Esenyurt olmadığını da çok iyi biliyoruz. Türkiye'de Esenyurt'tan İstanbul'a, İstanbul'dan bütün Türkiye'ye bir mesaj verilmeye çalışılıyor, bunu çok iyi biliyoruz. Bunun çok net farkındayız." ifadelerini kullandı.

Partililerin Esenyurt Meydanı'ndaki bekleyişi sürüyor.