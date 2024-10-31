CHP'den Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Sert Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin, "Dosya, mizansenden ibaret. Suç teşkil ettiği ifade edilen her şeyin ne kadar içi boş gerekçelerden meydana geldiğini hep birlikte gördük. Teslim olmayacağız, teslim etmeyeceğiz" dedi.

CHP'li Pınar Uzun Okakın, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Okakın, şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer sabah 06.00 sularında hem hukuksuzluğa hem de itibar suikastine maruz kaldı ve an itibarıyla zeminsiz ithamlarla tutuklandı. Dosya, mizansenden ibaret. Suç teşkil ettiği ifade edilen her şeyin ne kadar içi boş gerekçelerden meydana geldiğini hep birlikte gördük. Bugün Ahmet Özer, bu zorlama gerekçelerle tutuklanıyorsa, yarın hepimiz için bir senaryo yaratılır ve evimizden, iş yerimizden derdest edilir, ertesi gün gözlerimizi cezaevinde açarız. Hukukun ve seçmen iradesinin alaşağı edildiği tutuklama kararını Cumhuriyet Halk Partisi olarak reddediyoruz. Çünkü halkın vicdanını pusulamız biliyoruz.

Adliye koridorlarında, Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak savcılık kapısının ağzında beklememize rağmen, avukatlarımızla anlık iletişimimiz sürerken, gerek Belediye Başkanımız Ahmet Özer'e gerekse ifadeye eşlik eden avukata hissettirilmemiş olan detayların bataklık medyasına servis edildiğine bizzat tanık olduk. İçişleri Bakanlığının bilmediğini, Valilik kurumunun bilmediğini, avukatın bilmediğini, savcı katibinin bilmediğini Sabah Gazetesi biliyorsa bu garabet sadece Esenyurt halkı için değil, 86 milyon vatandaş için büyük tehdittir. Teslim olmayacağız, teslim etmeyeceğiz."