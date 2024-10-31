CHP'den Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Tepki

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Ulaş Karasu ve Ensar Aytekin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Karasu, "Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in tutuklanması, hukuk maskeli bir darbedir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, X hesabından Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Karasu, Ahmet Özer'in tutuklanmasını "hukuk maskeli bir darbe"ye benzeterek, şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in tutuklanması, hukuk maskeli bir darbedir. Sabah kardeşlik naraları atıp, perde gerisinde yargıya talimatlar verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Çok iyi bilinsin ki; Bizler demokrasi düşmanlarına ve kayyum zihniyetine karşı mücadele etmeyi sürdürecek, halk iradesinin gasp edilmesine asla geçit vermeyeceğiz."