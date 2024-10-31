CHP\'den Ahmet Özer\'in Tutuklanmasına Tepki

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcıları Sevgi Kılıç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Kılıç, "Halkın iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, hukuksuzca tutuklanması doğrudan milletimizin hür iradesine yapılmış açık bir darbedir. Esenyurt halkının iradesinin gasp edilmesine karşı tüm İstanbulluları, saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Sevgi Kılıç, X hesabından Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Kılıç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halkın iradesiyle seçilen Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, hukuksuzca tutuklanması doğrudan milletimizin hür iradesine yapılmış açık bir darbedir. Bu tutuklama, iktidarın halkın verdiği yetkiyi çalma girişimidir ve hukuk kisvesi altında gerçekleştirilen bir gasp hareketidir. Yargıyı sopa olarak kullanan bu anlayış, demokratik değerlerimizi ve hukukun üstünlüğünü pervasızca çiğnemektedir. Adaleti yok sayanlar bilmelidir ki; halkın iradesi ne saraylara, ne mahkeme salonlarına, ne de iktidarın kapalı kapılarına hapsedilemez. Bu millet, iradesine uzanan eli affetmeyecek ve kendi geleceğine sahip çıkacaktır. Demokrasiyi hiçe sayan bu zorbalıklara karşı, kararlı ve dimdik duracağız. Ülkemizi karanlığa mahkum etmek isteyenler, milletin gücü karşısında yok olmaya mahkumdur. Esenyurt halkının iradesinin gasp edilmesine karşı tüm İstanbulluları, yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyoruz."