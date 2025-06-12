CHP'den AK Parti'ye İlginç İddia: Seçim Sürecinde İBB Araçları Kullanıldı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 2019 İstanbul yerel seçimleri sürecinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kiralanan bir otomobilin AK Parti Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın seçim kampanyasında kullanıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından "Ekrem İmamoğlu neden tutuklu-10?" başlıklı bir paylaşım yaparak, "İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlanan hortumları kestiği için" dedi.

Yavuzyılmaz, AK Parti'nin İBB üzerinden usulsüz bir otomobil kullanımı gerçekleştirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"2019 İstanbul yerel seçimleri sürecinde, AK Parti'nin, İBB'ye ait kamu kaynaklarını yasa dışı olarak kullandığını belgeledik. Gizli değil, yalan değil, dedikodu değil! Gerçek tanık ifadesi: İBB'nin, bir şirketten kiraladığı 34 AIK 069 plakalı Passat marka aracı, AK Parti Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın seçim kampanyasına tahsis ettiğini tespit ettik. Aracın kirası İBB'den, şoförün maaşı İBB'den, akaryakıt masrafı İBB'den, HGS/OGS masrafları İBB'den yani ekmek elden su gölden! Bu tahsis suçtur!"