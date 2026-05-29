CHP'den Ankara'da İki Bayramlaşıma Etkinliği

29.05.2026 13:58
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in katılımıyla yarın Ankara'da iki bayramlaşma programı düzenliyor.

(ANKARA) - CHP yarın Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programına hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde, Özgür Özel ise aynı saatte Ankara İl Başkanlığı önünde yurttaşlarla bir araya gelerek, bayramlaşacak.

CHP, yarın Ankara'da iki ayrı bayramlaşma programına hazırlanıyor. İstinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, yarın ilk kez CHP Genel Merkezi'ne gelerek vatandaşlarla bayramlaşacak. Saat 14.00'teki program için birçok ilden sosyal medya kanalıyla "Ankara'ya ücretsiz ulaşım" çağrıları paylaşıldı. Kılıçdaroğlu'nun halk buluşması şeklinde gerçekeleşecek bayramlaşma programına ilişkin afişlerin basım görüntüleri sosyal medyada yayılırken Kılıçdaroğlu'nun "Gül ki Güller Açsın" şarkısıyla karşılanacağı ifade ediliyor. Karşılama için şarkı seçiminin Özel'in "Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin" şiirinden yaptığı alıntıya yanıt olarak seçildiği belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu Genel Merkez bahçesinde vatandaşlara hitap edecek. Kılıçdaroğlu'nun hitabı için bahçeye bir sahne kurulumu veya otobüs yerleştirilmeyecek, konuşma CHP yazısının yer aldığı merdivenler üstünden yapılacak. Genel Merkez'de, yarınki bayramlaşma programı için hazırlıklar devam ediyor.

ÖZEL DE AYNI SAATTE GÜVENPARK'TA OLACAK

Aynı saatte bir diğer bayramlaşma programı ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek. Güvenpark'taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yapılacak olan buluşmada, Özel, otobüs üstünden vatandaşlara hitap edecek. İl Başkanlığı tarafından vatandaşlara yapılan çağrıda, "Bayramın dayanışma ruhunu büyütmek, birlik ve mücadelemizi güçlendirmek için tüm halkımızı bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: ANKA

