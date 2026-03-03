CHP'den Asker ve Polislere Tazminat Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'den Asker ve Polislere Tazminat Çağrısı

03.03.2026 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, astsubayların tazminat sorunu ve polislerin özlük haklarına ilişkin iktidara çağrıda bulundu. Bakan, verilen sözlerin tutulmadığını savundu.

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, astsubayların tazminat sorunu ve polislerin özlük haklarına ilişkin iktidara çağrıda bulundu. Bakan, verilen sözlerin tutulmadığını savundu.

Bakan, astsubaylar ve polislerin özlük haklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yalçın dağlarda, engin denizlerde üniforması kefeni olan askerimize ve ağır koşullarda canı pahasına mücadele eden polisimize verilen sözler nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hulusi Akar, Yaşar Güler söz verdi ama astsubayların tazminat sorunu hala çözülmedi. Bugün bu ülkeye hizmet etmiş astsubaylar emekli olduktan sonra koruma olarak, güvenlik görevlisi olarak çalışmak zorunda kalıyor."

Polislerimiz için de durum farklı değil. İntibak sorunu çözülmedi, emekli polisler sefalet sınırında yaşıyor. '2. şark görevini kaldıracağız' dediler, ne Süleyman Soylu ne de Ali Yerlikaya bu sözü tuttu. Ağır mesai ve çalışma koşulları aynen devam ediyor. Kahramanlarımızı sadece seçimden seçime hatırlayan iktidara açık çağrımızdır: Getirin kanun teklifini, onuru ve şerefi de sizin olsun! Yeter ki askerimizin, polisimizin sorunlarını Meclis'te hep birlikte çözelim!"

Kaynak: ANKA

Murat Bakan, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Politika, Polisiye, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Asker ve Polislere Tazminat Çağrısı - Son Dakika

ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

23:34
İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
21:29
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geliyor: Rakam belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 00:12:22. #7.13#
SON DAKİKA: CHP'den Asker ve Polislere Tazminat Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.