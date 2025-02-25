CHP'den Askeri Sağlık Sistemi Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'den Askeri Sağlık Sistemi Eleştirisi

Yankı Bağcıoğlu, askeri sağlık sisteminin kaldırılmasını eleştirerek insan hayatının önemsenmediğini vurguladı.

25.02.2025 10:55
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, askeri sağlık sisteminin kaldırılmasının ardından geçen 9 yıl süresince, yapılan tüm talep ve çağrılara aldırılmadığını, hiçbir ders alınmadığını ve insan hayatının önemsenmediğini belirterek, "Harekat ihtiyaç makamı olan makamların çok sayıda talebine kayıtsız kalınacak, konu ile doğrudan ilgisi olmayan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü bile bu ihtiyacı açıkça teyit edecek. Ama hala askeri sağlık sisteminin yeniden tesisi konusunda somut bir ilerleme sağlanamayacak, bu vurdumduymazlık değildir de nedir?" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, askeri sağlık sistemine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Büyük öngörü ile 1891'de GATA'nın, sistemin bir parçası onlarca asker hastanesinden biri olarak 1899'da Edirne Asker Hastanesi'nin kurulduğunu, müteakip yıllarda askeri sağlık sisteminin tüm dünyaya örnek olduğunu aktaran Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"2016 yılında iktidar görevini ihmal ettiği için oluşan bir musibet gerekçe gösterilip, dünyanın en çok harekat yapan ordusunun sağlık sistemi kaldırılacak, harekat sahasında muharip-sağlık personeli uyumu, kurumsal kültür, çatışmada tıbbi müdahale tecrübesi, harp cerrahisinde yılların bilgi birikimi kaybolacak, harekat sahasındaki muhariplere acil sağlık desteği verecek askeri sağlık personeli, Türkiye sathındaki Asker hastaneleri, askeri sağlıkta dünya çapında mükemmeliyet merkezi GATA yok edilecek. Dalış ve uçuş tabipliği, yanık tedavisi, Kimyasal Radyolojik, Biyolojik ve Nükleer (KBRN) savunma bilgi ve tecrübesi zafiyete uğrayacak. Gaziler için TSK emrinde kurulan, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Sağlık Bakanlığına devredilecek ve sağlık personelinin üstün gayretlerine rağmen sıradanlaşacak."

"Yapılan tüm talep ve çağrılara aldırılmayacak, hiçbir ders alınmayacak ve insan hayatı önemsenmeyecek"

Askeri sağlık sisteminin olmadığı 9 yıl süresince, 4 büyük çaplı sınır ötesi harekat, sayısız terör mücadele operasyonu, Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından dünyada çok sayıda harekat eğitim faaliyeti yapıldığına işaret eden Yankı Bağcıoğlu, "Yapılan tüm talep ve çağrılara aldırılmayacak, hiçbir ders alınmayacak ve insan hayatı önemsenmeyecek. Harekat ihtiyaç makamı olan makamların çok sayıda talebine kayıtsız kalınacak, konu ile doğrudan ilgisi olmayan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü bile bu ihtiyacı açıkça teyit edecek. Ama hala Askeri Sağlık Sisteminin yeniden tesisi konusunda somut bir ilerleme sağlanamayacak, bu vurdumduymazlık değildir de nedir?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Askeri Sağlık Sistemi Eleştirisi - Son Dakika

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