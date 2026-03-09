CHP'den Başsavcılığa Tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elinizde ne meşruiyet ne siyasi güç ne de arkanızda halk desteği kaldı. Elinize almışsınız bir yargı çekici, her şeyi çivi zannediyorsunuz! Kurduğunuz İBB kumpası tel tel dökülünce, özel seçtiğiniz hakimleriniz kontrolü kaybedince Genel Başkanımız Özgür Özel'e 45 dakikada jet soruşturma açmaktan başka yapacak bir şeyiniz yok. Ama daha durun, sadece bu kumpasınız değil; kapalı kapılar ardında tezgahladığınız diğer kumpaslarınızı da tek tek ortaya dökeceğiz." ifadesini kullandı.