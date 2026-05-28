CHP'den Bayram Ziyaretleri

28.05.2026 14:14
CHP heyeti, bayramda Saadet Partisi ve Anahtar Parti'yi ziyaret ederek ekonomik sorunlara dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi heyeti, bayramlaşma programı kapsamında Saadet Partisi ve Anahtar Parti'yi ziyaret etti. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, "Her eve bayram girmesi gerekiyor" diyerek ekonomik sorunlara ve yurttaşların yaşam koşullarına dikkati çekti. Kasap, "İnsanlarımızın huzur ve adalet içerisinde yaşamasını temin etmemiz gerekiyor" dedi.

CHP'de yaşanan yönetim değişikliğinin ardından bayramın ikinci gününde CHP Genel Merkezi'nden bayramlaşmaya giden heyette Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Ankara Milletvekili Deniz Demir ve Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız yer alıyor.

SAADET PARTİSİ ZİYARETİ

CHP'yi karşılayan Saadet Partisi heyetinde Genel Başkan Yardımcıları Musa Öztürk ile Mehmet Fatih Akdoğdu, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emre Yalçınkaya ve Genel Merkez Kadın Kolları GMYK Üyesi Elif Filik yer aldı.

Burada konuşan Kasap, "Turkiye farklı bir süreçten geçiyor. Bu süreçte Saadet Partisi'nin tutumunu biliyoruz. Daha güzel günlere, müreffeh bir Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz. Her eve bayram girsin tek temennimiz, gayemiz odur. Daha güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi adına konuşan Öztürk de şunları kaydetti:

"Türkiye'nin özellikle de içinde yaşadığımız şu dönemde ekonomik cendere malum, enflasyon malum, emeklinin, asgari ücretlinin yaşadığı sorunlar malum. Bu sorunların en kısa sürede bertaraf edilmesi ve Türkiye'nin en kısa sürede hak ettiği yere en hızlı şekilde gelmesi için fırsatı olsun. Siyasi partilerin de bu açıdan iyi niyetle, ortak akılda çözüm merkezi olarak bir araya gelmesi fırsattır."

ANAHTAR PARTİ ZİYARETİ'NDE CHP'DEN "BİRLİKTE HAREKET ETME" MESAJI

CHP heyeti, Saadet Partisi ziyaretinin ardından Anahtar Parti'ye geçti. Burada CHP heyetini, Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Varol Tosun, MYK üyesi Alper Tatlı, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Nagihan Saraç Ceylan ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Ahmet Eren Ayten karşıladı.

Burada konuşan Kasap, "Her eve bayram girmesi gerekiyor. Türkiye'de bayram giremeyen çok ev var. İnsanlarımızın huzur ve adalet içerisinde yaşamasını temin etmemiz gerekiyor. Siyasetçinin ana gayesi insanların mutluluğu ise Anahtar Parti ile de bu manada her zaman birlikte hareket etmeye hazırız, açığız. Sizin de hedefiniz insanlarımızın ve coğrafyamızın mutluluğudur" dedi.

Anahtar Parti adına konuşan Tosun da "Umuyorum gün geldiğinde bahis buyurduğunuz nitelikte bir ülke sahibi oluruz. Bugün darda bir millet, yarın refah ve huzur içerisinde gerekten belki de çok daha entelektüel hususları kendi içerisinde büyütmeyi hedefleyebilir. Çok daha iyi şartlarda yaşayan bir millet olur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

SON DAKİKA: CHP'den Bayram Ziyaretleri
