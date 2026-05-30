CHP'den Bayramlaşma Yasaklamasına Tepki - Son Dakika
CHP'den Bayramlaşma Yasaklamasına Tepki

30.05.2026 10:20
Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Merkezi'nin valiliğe yanıtını eleştirerek, bayramlaşmanın yasaklanamayacağını belirtti.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Merkezi'nin Ankara İl Örgütü'nün bugün saat 14.00'te Güvenpark'ta düzenleyeceği bayramlaşmaya ilişkin Ankara Valiliği'nin yazısına verdiği yanıtın bayramlaşmanın yasaklanmasına onay verir nitelikte olduğunu belirterek, "Bu yanlıştan dönün" dedi.

"Ankara Valiliği'nin yazısına CHP Genel Merkezi tarafından verilen cevap, saat 14.00'te Ankara İl Örgütü'nün Güvenpark'ta düzenleyeceği bayramlaşmanın yasaklanmasına onay verir niteliktedir" dedi. Tanrıkulu, bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini ifade etti."

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "CHP Genel Merkezi adına Ankara Valiliği'ne cevap verenlere çağrımdır" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Ankara Valiliği'nin yazısına verilen ve muhatap alınan CHP Genel Merkezi tarafından kamuoyuyla paylaşılan cevap, saat 14.00'te Ankara İl Örgütü'nün Güvenpark'ta düzenleyeceği bayramlaşmanın yasaklanmasına onay verir niteliktedir" ifadelerini kullandı.

"VALİLİK İZİN ALINMASINI İSTEYEMEZ"

Ankara Valiliği'nin yazısı ve Genel Merkez tarafından verilen cevabın yayınlanması gerektiğini belirten Tanrıkulu, "Bunlar yayınlanmadı ve yalanlanmadığından hareketle; Ankara Valiliği, Ankara İl Örgütü'nün düzenlediği ve çağrısını yaptığı, 2911 sayılı Yasa kapsamında izne tabi olmayan, bir bayramlaşma töreni için izin alınmasını isteyemez. Anayasa, 2911 sayılı Yasa, AYM ve AİHM kararları uyarınca herkes önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri düzenlemeyle ifade özgürlüğü haklarını kullanabilme hakkına sahiptir. Ankara Valiliği böyle bir yazıyı CHP Genel Merkezi'ne yazamaz. (Mesela bu doğrultuda Diyarbakır'da, Bursa'da veya başka herhangi bir şehirde yapılacak bir toplantının duyurusunun üzerine ilgili valilikler CHP Genel Merkezine yazı mı yazacaktı?) Muhatap alınan CHP Genel Merkezi'nin Ankara Valiliği'ne verdiği cevap, bayramlaşmanın ve toplantının yasaklanmasıyla buna müdahale edilmesi anlamını taşımaktadır" dedi.

Tanrıkulu, verilen cevabın şöyle olması gerektiğini ifade etti:

"Anayasa ve yasalar uyarınca toplantı ve gösteri düzenlemeyle bayramlaşma, önceden izne tabi olmayan en temel haklardır. İl örgütlerimiz, CHP Genel Merkezi'nden izin almadan bu toplantıları yaparlar. Bize böyle bir yazı yazmanızı kınıyoruz. Böyle bir talep yazısını bize gönderemezsiniz."

YENİ YAZI TALEBİ

Genel Merkez'in "Bilgimiz yok" cevabının anlamının "Yasakladık, istediğinizi yapabilir ve müdahale edebilirsiniz" sonucu doğurduğunu belirten Tanrıkulu, son olarak şunları söyledi:

"Bu yanlıştan dönün. Her zaman, her yerde kurumsal olarak toplantı, gösteri, ifade özgürlüğü ve temel hakların yanında olduk. Ankara Valiliği'ne, 'Böyle bir bayramlaşma toplantısını yasaklayamazsınız ve engelleyemezsiniz' yazısını aynı iletişim yöntemiyle gönderin ve kamuoyuyla paylaşın."

Kaynak: ANKA

