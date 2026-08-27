Müslim Sarı: CHP\'nin ortak değerlerini savunan herkes bu çatı altında kendisine yer bulabilir

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, belediye başkanları üzerinden yürütülen transfer tartışmalarına ilişkin, "Sosyal demokrat belediyecilik anlayışını ve halka hizmet ilkesini sürdüren her belediye başkanımız bizimle yol yürümeye devam edecektir" dedi. Sarı, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın CHP'de yoluna devam edeceğine ilişkin açıklamasını da "ortak değerlere bağlılığın önemli bir göstergesi" olarak değerlendirdi.

Sarı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık köklü siyasi geleneğe sahiptir. Yıllar içinde inişli çıkışlı dönemler yaşanmış olsa da hukukun üstünlüğü, masumiyet karinesi ve demokrasi gibi ortak değerleri savunan herkes bu çatı altında kendisine yer bulabilir. Belediye başkanlarımız üzerinden günlük, popülist ve köksüz söylemlerle bir transfer oyunu oynanması yalnızca kurumsal olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni değil, belediye başkanlarımızı da rahatsız etmektedir.

Sosyal demokrat belediyecilik anlayışını ve halka hizmet ilkesini sürdüren her belediye başkanımız bizimle yol yürümeye devam edecektir. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın, içinden geçtiği bu zorlu süreçte taşıdığı değerlere sahip çıkarak fikrini açıkça ortaya koyması, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve ortak değerlerimize olan bağlılığın en önemli göstergelerinden biridir. Hukukun üstünlüğüne olan inancımız, masumların masumiyetinin ortaya çıkacağı, suçluların ise cezalarını çekeceği yönünde tamdır."