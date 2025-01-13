CHP'den Belediye Başkanlarına Destek

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Bizler belediye başkanlarımızın arkasındayız. Onlara güveniyor, onların verdiği mücadelede onlarla birlikte yan yana olmaktan onur duyuyoruz." dedi.

Nazlıaka, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, sabah cezaevinde ziyaret ettiği "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in, bu meydanda toplanıp demokrasi talebini dile getirenlere teşekkürlerini ilettiğini söyledi.

Özer'in mesnetsiz iddialarla suçlandığını ve 76 gündür iddianamesinin yazılamadığını dile getiren Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Biz asla demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz, hukukun buharlaşmasına, adaletin yok sayılmasına alışmayacağız. Seçilmiş belediye başkanlarımızın mesnetsiz iddialarla, sanki suçluymuş gibi ilan edilmesine yönelik algı operasyonu yürütülmesine alışmayacağız. Bizler belediye başkanlarımızın arkasındayız. Onlara güveniyor, onların verdiği mücadelede onlarla birlikte yan yana olmaktan onur duyuyoruz."