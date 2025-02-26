CHP'den Belediyelere Ramazan Ayı İçin Sosyal Yardım Talebi

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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'nin tüm belediyelerine Ramazan Ayı dolayısıyla yolladığı yazıda, "Belediyelerimizin, devam eden sosyal yardımlarına; iftar ve sahur desteklerini de ilave etmeleri, bunun yanında Ramazan ayı için ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlemeleri yerinde olacaktır." dedi.

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP'nin tüm belediyelerine yolladığı yazıda, Ramazan Ayı boyunca sosyal yardımların yanında iftar ve sahur yardımları ile Ramazan Ayına uygun sosyal politikalar yapılmasını istedi. Zeybek açıklamasında şunları kaydetti:

"Ramazan ayımızı siyasi iktidar eliyle yaratılan ağır ekonomik krizin devam ettiği bir ortamda idrak edeceğiz. Pandemide, yangınlarda, sellerde, ekonomik buhranda ve son olarak depremlerde vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan siz değerli belediye başkanlarımıza, bu mübarek ay boyunca da önemli görevler düşmektedir. Belediyelerimizin; ihtiyaç sahiplerini hayat pahalılığına karşı desteklemeleri ve bu ayı huzur içinde geçirmelerine yardımcı olmaları büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimizin, devam eden sosyal yardımlarına; iftar/sahur desteklerini de ilave etmeleri, bunun yanında Ramazan ayı için ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlemeleri yerinde olacaktır.

Ağır mağduriyetler yaşayan insanlarımızın yanında durmak, milletimize karşı sorumluluğumuzdur

Özellikle deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız için sunulacak destekler, yakınlarını ve maddi imkanlarını kaybeden vatandaşlarımızın bir nebze de olsa rahat nefes almalarını sağlayacaktır. Siyasi iktidarın kötü yönetimi nedeniyle ağır mağduriyetler yaşayan insanlarımızın yanında durmak, milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu vesile ile tüm imkansızlıklara ve tüm baskılara rağmen hizmetlerine devam eden siz değerli belediye başkanlarımızı bir kez daha kutluyor, her birinize şükranlarımı sunuyorum. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."