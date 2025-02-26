CHP'den Belediyelere Ramazan Ayı İçin Sosyal Yardım Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Belediyelere Ramazan Ayı İçin Sosyal Yardım Talebi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, partinin belediyelerinden Ramazan Ayı boyunca iftar ve sahur yardımlarını artırmalarını ve ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlemelerini istedi.

26.02.2025 21:28  Güncelleme: 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'nin tüm belediyelerine Ramazan Ayı dolayısıyla yolladığı yazıda, "Belediyelerimizin, devam eden sosyal yardımlarına; iftar ve sahur desteklerini de ilave etmeleri, bunun yanında Ramazan ayı için ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlemeleri yerinde olacaktır." dedi.

CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP'nin tüm belediyelerine yolladığı yazıda, Ramazan Ayı boyunca sosyal yardımların yanında iftar ve sahur yardımları ile Ramazan Ayına uygun sosyal politikalar yapılmasını istedi. Zeybek açıklamasında şunları kaydetti:

"Ramazan ayımızı siyasi iktidar eliyle yaratılan ağır ekonomik krizin devam ettiği bir ortamda idrak edeceğiz. Pandemide, yangınlarda, sellerde, ekonomik buhranda ve son olarak depremlerde vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan siz değerli belediye başkanlarımıza, bu mübarek ay boyunca da önemli görevler düşmektedir. Belediyelerimizin; ihtiyaç sahiplerini hayat pahalılığına karşı desteklemeleri ve bu ayı huzur içinde geçirmelerine yardımcı olmaları büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimizin, devam eden sosyal yardımlarına; iftar/sahur desteklerini de ilave etmeleri, bunun yanında Ramazan ayı için ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlemeleri yerinde olacaktır.

Ağır mağduriyetler yaşayan insanlarımızın yanında durmak, milletimize karşı sorumluluğumuzdur

Özellikle deprem bölgelerindeki vatandaşlarımız için sunulacak destekler, yakınlarını ve maddi imkanlarını kaybeden vatandaşlarımızın bir nebze de olsa rahat nefes almalarını sağlayacaktır. Siyasi iktidarın kötü yönetimi nedeniyle ağır mağduriyetler yaşayan insanlarımızın yanında durmak, milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu vesile ile tüm imkansızlıklara ve tüm baskılara rağmen hizmetlerine devam eden siz değerli belediye başkanlarımızı bir kez daha kutluyor, her birinize şükranlarımı sunuyorum. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Gökan Zeybek, Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Belediyelere Ramazan Ayı İçin Sosyal Yardım Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ayaklarını denk al“ çıkışına CHP’den zehir zemberek yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al" çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt
19:15 Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye’yi durdurmamız imkansız Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız
19:05 DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak
17:44 Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı Fatih Terim hakkında zorla getirme kararı
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
08:41 Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemilere kapandı
08:28 Aybüke Pusat ile Furkan Andıç’tan aşk pozları Aybüke Pusat ile Furkan Andıç'tan aşk pozları
08:25 Fatih Terim’den Arabistan’da bir ilk Fatih Terim'den Arabistan'da bir ilk
08:16 Şili’de ülkenin yüzde 99’unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi Şili'de ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi
08:14 Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi Kiracılara otopark yasağı tartışmayı alevlendirdi! Site yönetimi böyle bir karar alabilir mi?
08:14 Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti Sergen Yalçın şampiyonu şimdiden ilan etti
07:53 Tamer Karadağlı’dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt Tamer Karadağlı'dan Abdullah Öcalan sorusuna dikkat çeken yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 21:42:18. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'den Belediyelere Ramazan Ayı İçin Sosyal Yardım Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.