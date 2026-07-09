CHP'den Beyaz Yardım'a Eleştiri - Son Dakika
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CHP'den Beyaz Yardım'a Eleştiri

09.07.2026 09:55
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CHP'li Erbay, 'beyaz yardım' sistemini eleştirerek sağlıkta şiddetin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, Sağlık Bakanlığı'nın hazırlıklarını sürdürdüğü Sağlıkta Haklar ve İletişim Yönetmeliği taslağında yer alan "beyaz yardım" sistemini eleştirerek, "Şiddeti önleyemeyen bir anlayışın, şimdi travmayı yönetmeye çalışması çözüm değildir. Sağlık çalışanları saldırıya uğradıktan sonra psikolojik destek istemiyor; hiç saldırıya uğramamak istiyor. Hekimler ve sağlıkçılar 'beyaz yardım' değil beyaz adalet istiyor" ifadelerini kullandı.

CHP Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Erbay, Sağlık Bakanlığı'nın birçok alanda yeni kararlar alacağı Sağlıkta Haklar ve İletişim Yönetmeliği taslağına ilişkin açıklama yaptı.

Henüz taslağın bile tartışmalara neden olduğu belirten Erbay, "Bakanlık sağlık sisteminin en büyük sorunu olan sağlıkta şiddetin engellenmesi için caydırıcı bir ceza sistemini kurmadığı için halkla ilişkiler çalışması yapıyor. 'Beyaz Yardım' sistemi ile şiddete uğrayan çalışanlara yardımcı olunacak. Elbette sağlık çalışanlarının psikolojik ve sosyal olarak desteklenmesi önemlidir. Ancak asıl soru şudur: Sağlık çalışanları neden böyle bir desteğe ihtiyaç duyuyor? Çünkü yıllardır sağlıkta şiddeti önleyemediniz" açıklamasında bulundu.

Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin görev başında darp edildiğini, hayatını kaybettiğini vurgulayan Erbay, "Sorun, sağlık çalışanlarının destek alamaması değil; şiddetin sıradanlaşmış olmasıdır. Şiddeti önleyemeyen bir anlayışın, şimdi travmayı yönetmeye çalışması çözüm değildir. Sağlık çalışanları saldırıya uğradıktan sonra psikolojik destek istemiyor; hiç saldırıya uğramamak istiyor.  Hekimler ve sağlıkçılar 'beyaz yardım' değil beyaz adalet istiyor" dedi.

Yönetmeliğin sorunun özüne değil sonuçlarına odaklandığını belirten Erbay, "Gerçek reform yeni isimler üretmek değil, sağlıkta şiddeti doğuran nedenleri ortadan kaldırmaktır. Etkin güvenlik önlemleri, caydırıcı yaptırımlar, yeterli sağlık personeli, insanca çalışma koşulları ve sağlık çalışanını hedef haline getirmeyen bir sağlık politikası olmadan hiçbir destek sistemi sorunu çözemez. Biz sağlık çalışanlarına 'geçmiş olsun' diyen değil, onları koruyan bir anlayış istiyoruz. Çünkü sağlık çalışanlarının ihtiyacı 'beyaz yardım' değil, beyaz adalettir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Sağlık, Güncel, Medya, Son Dakika

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