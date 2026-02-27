CHP'den Borç ve Suç Oranı Açıklaması - Son Dakika
CHP'den Borç ve Suç Oranı Açıklaması

27.02.2026 18:16
Zeynel Emre, Türkiye'de 43 milyon kişinin borçlu olduğunu ve suç oranlarının yükseldiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "86 milyonluk ülkeyiz, çocukları çıkartın, yetişkinlere baktığımız zaman borçlu olmayan kimse kalmamış. Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre 43 milyon 600 bin vatandaşımız bankalara borçlu." dedi.

Emre, partisinin Bahçelievler İlçe Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Avrupa'daki suç oranına bakıldığında zirvede yer aldığını iddia etti.

İktidarın göreve geldiğinde tutuklu-hükümlü sayısının 52 bin, bugün 425 bin civarında olduğunu öne süren Emre, ceza davası dosya sayısının milyonu aştığını belirtti.

Türkiye'de sokak çetelerinin son zamanlardaki asayiş problemlerinden biri olduğunu kaydeden Emre, bu konuda önlem alınmazsa Güney Amerika ülkelerindeki tabloların görülebileceğini ifade etti. Emre, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağırlıklı olarak, 15-25 yaş arası genç ve çocukların yer aldığı bu yeni nesil çetelerin aynı televizyonlarda, dizilerde, filmlerde gördüğümüz, izlediğimiz sahneleri birebir sokaklarda yaşadığını görüyoruz. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda geçtiğimiz hafta polisten mahkeme katibine, gümrük muhafaza memuruna kadar çok sayıda memur tutuklandı. Narkotik suçlarla mücadelede görevli polislerden bir tanesi bu olaylara karıştığı için ihraç ediliyor, tutuklanıyor ve bu kişiye baktığımızda görevde olduğu zaman uyuşturucunun zararlarını anlatan seminerler düzenliyor. Düşünebiliyor musunuz?"

Ülkede 17 milyon vatandaşın emekli maaşı aldığını, en düşük emekli maaşı alan kişi sayısının 5 milyonun biraz üzerinde olduğunu söyleyen Emre, şunları kaydetti:

"Ramazan ayındayız, dört kişilik bir misafir aile geldiğini ve iftar yaptıklarını düşünün. Standart mercimek çorbası, pide, kavurma, pilav, cacık, böyle bir gıda setinden oluşan bir programla misafirini ağırladığını düşünün. Bu sofra 2023'te 480 liraya kuruluyordu, 2025'te aynı sofra 2 bin 530 liraya kuruldu. Bu sene ise 3 bin 950 liraya mal olmuş. Biz diyoruz ya Türkiye gıda enflasyonunda dünyada zirvede. Dünyada gıda enflasyonu düşerken bizde yükseliyor."

Emre, TÜRK-İŞ'in açlık sınırını 31 bin 224, yoksulluk sınırını 101 bin 706, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini 40 bin 541 olarak açıkladığını belirterek, "86 milyonluk ülkeyiz, çocukları çıkartın, yetişkinlere baktığımız zaman borçlu olmayan kimse kalmamış. Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre 43 milyon 600 bin vatandaşımız bankalara borçlu." diye konuştu.

Emekliye bayramda düzgün bir ikramiye verilmesini talep ettiklerini söyleyen Emre, "İkramiye verelim, torununa haçlık verebilsin, yüzü gülsün. Buna yanaşmıyorlar. 2018'de faizin bütçedeki payı yüzde 8,9'ken, 2025'te yüzde 14'lere kadar çıktı. Faiz miktarı tarihimizde, görülmemiş oranda yüksek. Yani enflasyonla mücadele edilemiyor, iktidar tercihini emekliden, asgari ücretliden yana değil, faiz lobilerinden yana kullanıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Zeynel Emre, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

