CHP'den Çalıştay, Toplantı ve Gösterim

Güncel

10.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin düzenlediği "Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı"na katılacak. ( GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

13.00- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Manisa İl Danışma Kurulu toplantısına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - MANİSA)

15.30- Yönetmen Ümit Kıvanç'ın imzasını taşıyan "Çok Kötü Bir Şey Oldu" - Madımak Katliamı ve Ötesi Üzerine Bir Film'in İstanbul özel gösterimi gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

19.00- DEM Parti, Emek ve Demokrasi Güçleri "Emeğimiz ve Özgürlüğümüz İçin Kayyuma Geçit Vermeyeceğiz" mitingi düzenliyor. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

19.00 - 22.00 - Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu mücadelesi başlıyor. İsviçre- İtalya ve Almanya- Danimarka maçları yapılacak.

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…