CHP'den Çocuk Mahpuslarına Soru Önergesi

24.02.2026 11:11
Sezgin Tanrıkulu, cezaevlerindeki çocukların durumu için Adalet Bakanı'na sorular yöneltti.

(ANKARA) – CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "Türkiye genelinde illere ve yıllara göre son 5 yıl itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan toplam çocuk sayısı nedir? Çocukların tutuklanmasına alternatif koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanma oranı nedir?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde, ceza infaz kurumlarında bulunan çocukların durumunu gündeme taşıdı. Tanrıkulu, son 5 yıla ilişkin çocuk mahpus sayıları, tutuklu-hükümlü oranları ve rehabilitasyon hizmetlerine dair ayrıntılı veri talep etti.

Önergesinin gerekçesinde, çocuk adalet sisteminin temel amacının cezalandırma değil korunma, rehabilitasyon ve topluma yeniden kazandırma olduğunu vurgulayan Tanrıkulu. İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından hazırlanan "Çocuk Adalet Sistemi ve İnfaz Rejimine Dair Politika Belgesi"ne yaptığı atıfta, çocukların özgürlüğünden yoksun bırakılmasının istisnai olması gerekirken uygulamada yaygınlaştığı, sosyal inceleme raporlarının yeterince etkin hazırlanmadığı ve rehabilitasyon mekanizmalarının yetersiz kaldığının ifade edildiğini aktardı.

Tanrıkulu'nun Bakan Gürlek'e yönelttiği sorular şöyle:

"- Türkiye genelinde illere ve yıllara göre son 5 yıl itibarıyla ceza infaz kurumlarında bulunan toplam çocuk sayısı nedir?"

Bu çocuklardan tutuklu ve hükümlü olanların sayısı nedir?

Tutuklu çocukların toplam çocuk mahpuslar içindeki oranı nedir?

Ceza infaz kurumlarında bulunan çocukların kaçına sosyal inceleme raporu hazırlanmıştır?

Çocuklara psikolojik destek, sosyal hizmet ve rehabilitasyon hizmeti sağlanmakta mıdır? Sağlanıyorsa bu hizmetlerden yararlanan toplam çocuk sayısı (cezaevleri belirtilmek üzere) nedir?

Çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için hangi eğitim ve mesleki rehabilitasyon programları uygulanmaktadır?

Son 5 yıl içinde ceza infaz kurumlarında bulunan çocuklardan kaçı tahliye sonrası izleme ve sosyal destek programlarına dahil edilmiştir?

Çocukların tutuklanmasına alternatif koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanma oranı nedir?

Çocukların özgürlüğünden yoksun bırakılmasını azaltmaya yönelik herhangi bir reform çalışması bulunmakta mıdır?

Çocuk adalet sisteminin uluslararası çocuk hakları standartlarına uyumu için yeni bir yasal ya da idari düzenleme planlanmakta mıdır?"

Kaynak: ANKA

