CHP\'den DHMİ Atamalarına Tepki

Güncel

Oğlu için af çıkardı! Bakın kendini nasıl savundu

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ndeki (DHMİ) yeni atanan memurlar nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na tepki gösterdi. Karasu, "Bu atamaların da dikiş tutmaz. Hepsine sıra gelecek. Meclis'te bütçe görüşmelerini bekle" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ndeki (DHMİ) yeni atanan memurlar nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi. Karasu ayrıca Çukurova Havalimanı'na ait olduğunu belirttiği su basmış bir alanın videosunu paylaştı. Karasu'nun, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kaç kez söyledik, demek ki Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde artık dikişin yama tumadığını geç de olsa gördün. Hakkındaki iddialar bitmek bilmeyen 'residence kralı' Genel Müdür Yardımcısı Murat Gül'ü nihayet görevden alıyormuşsun. Ama onunla kol kola iş çeviren Ayfer Kara'ya kurumun hukuk dosyalarını teslim ediyorsun 'Ye ve Uç' Selami beyi de Genel Müdür Yardımcısı yapıyorsun. Bak bu görüntü Çukurova Havaalanı'ndan ve peki bunun 'kontrol amiri' kimdi? Bu atamaların da dikiş tutmaz. Hepsine sıra gelecek. Meclis'te bütçe görüşmelerini bekle"