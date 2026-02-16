Gökan Zeybek'ten "Diploma Davası'na" İlişkin Ekonomik Değerlendirme... "Bu Ülke Bunu Hak Etmiyor" - Son Dakika
Gökan Zeybek'ten "Diploma Davası'na" İlişkin Ekonomik Değerlendirme... "Bu Ülke Bunu Hak Etmiyor"

16.02.2026 13:26  Güncelleme: 14:35
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ekrem İmamoğlu'nun 'Diploma Davası'nın ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulundu. 16,6 milyar dolarlık döviz çıkışı ve Merkez Bankası rezervindeki düşüşe dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Diploma Davası'nın" ekonomiye olumsuz etkilerine dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıl sistem dışına 16,6 milyar dolarlık bir çıkış gerçekleşti ve bunun sonucunda Merkez Bankası rezervinde 22 milyar dolarlık azalma yaşandı. Bu ülke bunu hak etmiyor. Tekrar etmekte fayda var, bu gidişi durdurmayacağız" ifadesini kullandı.

Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite lisans diplomasının iptalini konu alan "Diploma Davası'nın" ekonomiye olumsuz etkilerine dikkati çekerek sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Zeybek, açıklamasına şunları kaydetti:

"Kayıp korkusuyla uydurulan 'Diploma Davası' görülmeye başlandı. Ancak bu hukuksuzluğun ekonomiye nasıl zarar verdiğini anlatayım, yatırımcı kaçıyor çünkü adalet yok. Türkiye, 2025 yılında 25,2 milyar dolarlık açık verirken, ülkeye gelen net finansman yalnızca 19,9 milyar dolarla son dört yılın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye'den başka ülkelere yapılan doğrudan sermaye yatırımı ise 3,2 milyar dolar artarak 9,8 milyar dolarla tarihi bir rekor kırdı. Daha acısı, Türkiye 2025 yılında son 21 yılın en düşük net doğrudan sermaye girişine sahne oldu. Kayıt dışı döviz çıkışı da ciddi boyutlara ulaştı. Geçtiğimiz yıl sistem dışına 16,6 milyar dolarlık bir çıkış gerçekleşti ve bunun sonucunda Merkez Bankası rezervinde 22 milyar dolarlık azalma yaşandı. Bu durumun nedeni, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve başta İstanbul olmak üzere belediyelere yönelik başlatılan yargı müdahaleleridir; yani adaletin yok edilmesidir. Bu ülke bunu hak etmiyor. Tekrar etmekte fayda var, bu gidişi durdurmayacağız."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
