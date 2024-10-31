CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Sert Tepki

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(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına ilişkin, "Hukuki dayanağı olmayan siyasi bir operasyonla karşı karşıyayız. Maalesef bugün burada Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'un iki seçmeninden birinin oyunu alarak, rekor bir oyla seçilmiş belediye başkanımızı sandıkta yenemeyen iktidar partisi, yargının eliyle görevinden uzaklaştırmaya çabalamaktadır" dedi.

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Çiftçi, şunları söyledi:

"Hepinizin bildiği üzere sabah 05.48'de başlayan, hukuki dayanağı olmayan siyasi bir operasyonla karşı karşıyayız. Maalesef bugün burada Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'un iki seçmeninden birinin oyunu alarak, rekor bir oyla seçilmiş belediye başkanımızı sandıkta yenemeyen iktidar partisi, yargının eliyle görevinden uzaklaştırmaya çabalamaktadır. 05.48'den bu tarafa takip ettiğimiz süreçte Belediye Başkanımızla birden fazla kez yaptığımız görüşmede, ailesiyle ve avukatlarıyla yaptığımız görüşmede savcılık esnasında Vatan Emniyet'te ve Sulh Ceza Mahkemesinde alınan ifadelerinde hiçbir hukuki dayanağı olmayan, aslı astarı olmayan sorularla ve 10 yıl öncesine dayanan sorularla Belediye Başkanımızı bugün cezaevine götürdüler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hukuksuzluğun her zaman karşısında olduk, karşısında da olmaya devam edeceğiz. Sizlerin de bildiği üzere iktidar partisi, sandıkta yenemeyen partimizi 31 Mart seçimlerinden birinci çıkan partimizi yargıyı araçsallıştararak belediye başkanlarımızın görevine el koymaya çabalamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl ki 31 Mart'tan zaferle çıktıysa, bu hukuksuz düzenden de zaferle çıkacaktır. İktidar partisini bütün İstanbullunun iradesine saygı duymaya davet ediyoruz. Yargıyı araçsallaştırarak, demokrasiye bir darbe vurmasından karşısında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bundan sonraki eylemlilik sürecimiz devam edecek."

"Tutuklama kararını, Türkiye bugün hakimden önce sosyal medyadan öğrendi"

Özer'in tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi önünde konuşan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu alanda olan kıymetli İstanbullular bu aşamadan itibaren Esenyurt Belediyesi'ne geçecekler. Esenyurt Belediyesi'nde şu anda Esenyurt İlçe Başkanımız ve Esenyurt örgütümüz, Esenyurt Belediyesinde'ler. Günün erken saatlerinden itibaren orada komşularımızın katılımıyla yoğun bir biçimde belediyedeler. Bugün buradaki kıymetli İstanbullular da Esenyurt Belediyesi'ne geçecekler ve bir nöbet süreci Esenyurt Belediyesi'nde başlamış olacak. Saat 12.00 gibi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda olacak. Saat 13.30'da MYK'mızı Esenyurt ilçe binamızda topluyoruz. Türkiye'deki bütün milletvekillerimiz İstanbul'a geliyorlar. Yine Türkiye'deki bütün belediye başkanlarımız, Esenyurt'a geliyorlar. Yarın saat 16.00'da Esenyurt'ta bütün İstanbullularla, Esenyurtlularla bir arada oluyoruz.

Yaşanan bu hukuk garabetine karşı -ki öyle bir garabet ki- tutuklama kararını, Türkiye bugün hakimden önce ve mahkemenin kapısında olan genel başkan yardımcılarımızdan önce sosyal medyadan öğrendi. Kayyum ve benzeri tartışmaları sosyal medyadan öğrendi. O anda yaptığımız görüşmeyle İstanbul Valisi'nin 'böyle bir yazışmamız, böyle bir konuşmamız yok' dediği bir noktada sosyal medya üzerinden algı operasyonlarıyla bir süreç yürütüldü. Yani sosyal medyanın, yargının ve hukukun önüne geçtiği ve hakimin kararını sosyal medyadan duyurulduğu, hakimden önce duyurulduğu bir hukuk skandalını Türkiye bugün yaşamış oldu. Buna karşı mücadelemizi yarın 16.00'da Genel Başkanımızla bütün belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle hep birlikte vereceğiz. Genel başkanımız sürece yönelik yol haritamızı, hem MYK toplantımızda hem de Esenyurt'taki belediye önündeki büyük buluşmada Türkiye kamuoyuyla paylaşacak diyorum."